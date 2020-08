Katowice: Miasto wznawia akcję sprzątania dzielnic przez mieszkańców

Akcję SprzątaMy Dzielnice, w której zaangażowani katowiczanie sprzątają wskazane przez siebie i wybrane przez internautów miejsca, wznawia z początkiem sierpnia – z opóźnieniem spowodowanym koronawirusem – lokalny samorząd. Do początku września posprzątanych ma zostać pięć miejsc.

Akcję organizują wspólnie katowicki urząd miasta oraz działające na rzecz ekologii, integracji społecznej i promocji kultury Stowarzyszenie Wolnej Herbaty. Jest ona elementem miejskiego projektu KATOobywatel, mającego zwiększać poczucie wpływu mieszkańców na życie miasta.

"Akcja ma przede wszystkim uwrażliwiać na problem śmieci, które pozostawiane są w miejscach publicznych. Dziś w obliczu pandemii jeszcze bardziej musimy kłaść w miastach nacisk na zrównoważony rozwój i dbanie o środowisko, w którym żyjemy" - oceniła koordynatorka projektów społecznych katowickim magistracie Wioleta Niziołek-Żądło.

Tylko w ub. roku ok. 300 wolontariuszy - uczestników akcji zebrało i oddało do ponownego przetworzenia 311 worków ze szkłem i 322 worki z odpadami plastikowymi.

Projekt SprzątaMy Dzielnice składa się z trzech etapów. W lutym br. mieszkańcy zgłaszali na adres mailowy Wolnej Herbaty i bezpośrednio za pośrednictwem strony wydarzenia na Facebooku propozycje terenów do posprzątania. Potem wybrali docelowych pięć miejsc, które w poprzednich edycjach akcji sprzątane były w kwietniu i maju.

"Trzeci etap, czyli sprzątanie, musiało jednak poczekać ze względu na epidemię koronawirusa. Dlatego w tym roku odbędzie się w wakacje. Jako pierwsi sprzątać będą mieszkańcy Zawodzia (8.08), następnie Koszutki (15.08), os. Paderewskiego-Muchowiec (22.08), Ligoty-Panewnik (29.08) i jako ostatni mieszkańcy Dąbrówki Małej (5.09)" - wymieniło w środowym biuletynie miasto.

Zmienią się zasady sprzątania. Tym razem po jego zakończeniu nie będą organizowane spotkania przy grillu, co dotąd było tradycją wydarzenia. Uczestnicy spotkania będą też proszeni o zabranie ze sobą maseczek i stosowanie ich w razie konieczności. Na miejscu zostaną zapewnione środki do dezynfekcji.

Jak co roku Stowarzyszenie Wolnej Herbaty zadba o koordynację akcji. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach udostępni kontenery i worki do selektywnej zbiórki odpadów, wywiezie też zebrane śmieci. Katowickie Wodociągi zapewnią dostęp do świeżej wody (uczestnicy akcji mogą mieć własne kubki).

Większość terenów zgłaszanych dotąd przez mieszkańców to tereny zielone. W ostatnich dwóch edycjach akcji uporządkowano m.in. takie obszary w dzielnicach Wełnowiec (tzw. Alpy Wełnowieckie), Koszutka (tereny po b. linii kolejowej), dolinę rzeki Ślepiotki w Ligocie, Las Panewnicki w Ligocie, okolice Rezerwatu Przyrody Ochojec oraz las przy ul. Adama w Giszowcu.

Projekt KATOobywatel miejscowy samorząd prowadzi od kwietnia 2018 r. Innymi jego przedsięwzięciami są np. wspólne z mieszkańcami sianie i utrzymywanie łąk kwietnych (po wytypowaniu przez nich miejsc) czy działanie systemu Naprawmyto.pl, służącego zgłaszaniu usterek miejskiej infrastruktury.

Niezależnie od akcji SprzątaMy Dzielnice katowicki samorząd wspiera inne oddolne inicjatywy sprzątania. Należy je zgłaszać - najlepiej 1,5-2 tygodnie wcześniej - do sekretariatu wydziału kształtowania środowiska magistratu, pod mailem: ks@katowice.eu. Po weryfikacji zgłoszeń miasto udostępnia kontener na odpady, rękawice ochronne i worki na śmieci.