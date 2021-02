Katowice: Miejska dotacja do wymiany kotła – też bez poniesienia części kosztów

Dotację samorządu Katowic do wymiany kotła grzewczego będzie można otrzymać nie tylko w formie refundacji poniesionych wydatków, ale także bez konieczności ponoszenia części związanych z tym kosztów. Miasto chce w ten sposób przyspieszyć wymianę trujących palenisk.

Jak wynika z wtorkowej informacji wydziału komunikacji społecznej katowickiego magistratu prezydent Katowic Marcin Krupa podpisał tego dnia zarządzenie, zgodnie z którym osoby starające się o dotacje będą mogły podpisać dodatkową umowę cesji z wykonawcą instalacji - po rozliczeniu dofinansowania przelew środków do wysokości przyznanej dotacji nastąpi na rzecz instalatora.

Według katowickiego magistratu cesja ma być kolejnym ułatwieniem przy korzystaniu z miejskiego dofinansowania do wymiany kotła bądź instalacji odnawialnego źródła energii, szczególnie dla osób, które nie mogą od razu wyłożyć całego kosztu inwestycji.

"Choć jako jedno z niewielu miast w Polsce nie mamy limitów na liczbę przyznanych dotacji do ich wymiany, to wciąż bardzo dużo osób nie skorzystało z tej możliwości. Oferujemy dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł. Wierzę, że wprowadzone zmiany zachęcą osoby, które jeszcze nie wymieniły starego kotła, do tego, aby to zrobić" - zaznaczył cytowany we wtorkowej informacji Krupa.

Naczelnik wydziału kształtowania środowiska w katowickim urzędzie miasta Grzegorz Mazurkiewicz przypomniał, że standardowo wnioskujący o dotację, otrzymują ją przelewem po zrealizowaniu inwestycji i rozliczeniu kosztów poniesionych nakładów.

"Oznacza to dla mieszkańca poniesienie realnych kosztów inwestycji przed otrzymaniem pieniędzy z dotacji. Dzięki cesji, kwota dotacji może zostać wypłacona bezpośrednio na konto wykonawcy na podstawie zawartej umowy cesji pomiędzy inwestorem, a wykonawcą instalacji. Oczywiście taka cesja wymaga akceptacji ze strony urzędu miasta" - wskazał Mazurkiewicz.

Katowicki samorząd, mimo coraz szerszego zasięgu rządowego programu wymiany indywidualnych źródeł ciepła Czyste Powietrze, stara się udoskonalać swój program wsparcia. Wskazuje, że w latach 2015-2020 dofinansował wymianę 4865 źródeł ciepła, kosztem 42,1 mln zł. Miejskie dotacje mogą w Katowicach otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Dotacja celowa może być udzielona w wysokości do 80 proc. udokumentowanych nakładów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł, na zmianę systemu ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego na ogrzewanie elektryczne, gazowe i sieciowe, a także, w którym źródłem ciepła jest pompa ciepła lub kocioł z podajnikiem na pellet, który spełnia wymogi Ekoprojektu.

Ponadto Katowice dotują do 50 proc. nakładów, nie więcej niż 6 tys. zł na zadania polegające na zastosowaniu rekuperacji lub odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompa ciepła na cele ciepłej wody użytkowej, ogniwa fotowoltaiczne). Miasto nie przewiduje dotacji do źródeł ciepła olejowych i węglowych (także do tzw. kotłów ekologicznych klasy 5).

Aby zachęcać mieszkańców do wymiany kotłów węglowych, przy wsparciu finansowym samorządu, od października do grudnia ub. roku dzielnice Katowic odwiedzał "Smogobus". Jak podano, podczas 29 kursów "Smogobusa" samorządowi urzędnicy udzielili 545 porad związanych z wymianą starych kotłów i przyjęli 160 wniosków na takie wymiany.

Miasto ocenia, że jego działania na rzecz czystego powietrza przynoszą efekty: z roku na rok jakość powietrza poprawia się. Odwołuje się przy tym do danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zgodnie z którymi dwa kolejne ostatnie lata były pod względem jakości powietrza w Katowicach najlepsze w historii pomiarów.

Zgodnie z informacjami WIOŚ o ile w 2018 r. średnia roczna wartość stężenia pyłu PM10 na metr sześc. powietrza wynosiła w stolicy woj. śląskiego 40 mikrogramów, w 2019 r. były to już 33 mikrogramy, a w 2020 r. - 29 mikrogramów. W 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł 52 mikrogramy; od tamtego czasu ilość pyłu PM10 w katowickim powietrzu spadła o 44 proc.

Jednocześnie we wtorek godzinne wskazania katowickich stacji pomiarowych wykazywały przekroczenia dopuszczalnych wartości - na stacji przy ul. Kossutha o godz. 16. stężenie pyłu PM10 wynosiło 137 mikrogramów na metr sześc., a na stacji przy ul. Plebiscytowej (stacja komunikacyjna przy autostradzie A4) - 202 mikrogramy.

Tzw. średniodobowa norma PM10 wynosi 50 mikrogramów. We wtorek Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Katowicach wydał powiadomienie o ryzyku osiągnięcia w środę Katowicach (a także szeregu innych miast i powiatów centralnej i południowej części woj. śląskiego) poziomu ostrzegania, wynoszącego średniodobowo 150 mikrogramów na metr sześcienny powietrza. Możliwość alarmu smogowego prognozowano w okręgu rybnickim.

Zgodnie z wprowadzoną w 2017 r. regionalną uchwałą antysmogową, w całym woj. śląskim należy do końca 2021 r. zlikwidować piece używane powyżej 10 lat.