Katowice: Od 17 stycznia budowa rowerowego zjazdu pod rondo

Budowę ważnego dla katowickich rowerzystów połączenia rozpoczną 17 stycznia br. władze miasta. Wykonanie rowerowego zjazdu pod rondo im. gen. Jerzego Ziętka od strony dzielnicy Koszutka będzie wiązało się z zamknięciem dotychczasowego zejścia schodami pod rondo.

Katowickie rondo jest dotąd najwygodniejszym miejscem, w którym piesi, rowerzyści czy użytkownicy innych indywidualnych środków transportu mogą przekraczać Drogową Trasę Średnicową, zamykającą centrum miasta od północy. Wraz z budową DTŚ i jej tunelu pod rondem, dla pieszych z trzech stron zbudowano pod rondo szerokie zjazdy, a z jednej strony - schody.

Dotąd rowerzyści podróżujący do istniejących połączeń pieszo-rowerowych pod rondem od strony Parku Śląskiego czy dzielnicy Koszutka musieli korzystać ze schodów z podjazdami dla wózków. Dlatego środowiska rowerowe apelowały do władz miasta o budowę pochylni umożliwiającej bezpieczny zjazd pod rondo.

W poprzednich miesiącach katowicki magistrat informował już o wyborze wykonawcy i wartości inwestycji: 3,4 mln zł. Zapowiedział też, że w okresie prac - z uwagi na bezpieczeństwo oraz ich zakres - zamknięte zostanie dotychczasowe zejście od strony Koszutki.

W listopadzie ub. roku miasto informowało, że prace - wraz z zamknięciem przejścia - ruszą 29 listopada 2021. W środę rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka wyjaśniła, że ze względu na zmiany projektowe nastąpi to 17 stycznia 2022 r.

"Nie chcieliśmy sztucznie utrzymywać zamknięcia przejścia, stąd przesunięcie terminu. Uwarunkowania terenu, które wykonawca zastał po wejściu w teren w listopadzie, wykazały konieczność naniesienia zmian w dokumentacji projektowej" - zaznaczyła Lipka.

Jak wynika z informacji miasta, w miejscu części schodów zaplanowano budowę pochylni rowerowej umożliwiającej wygodny zjazd pod rondo i wyjazd spod niego. Nowa droga powstanie od strony nasypu wzdłuż ul. Chorzowskiej, przy tzw. "niebieskich blokach". Przebudowana zostanie część istniejących schodów, a w ich miejsce powstanie tzw. ciąg pieszo-rowerowy.

Aby zniwelować różnicę wysokości wynoszącą 3,2 m, planowana jest budowa pochylni o długości blisko 58 m i szerokości 4,1 m. Szerokość drogi rowerowej wyniesie 2 m, a przejścia dla pieszych - 1,5 m.

Ze względu na wyłączenie z ruchu przebudowywanego przejścia, miasto wskazało najbliższe przejścia dla pieszych. Będzie to skrzyżowanie ul. Chorzowskiej z ul. Sokolską (ok. 250 m od przejścia pod rondem) lub przejście podziemne pod al. Korfantego na wysokości ul. Morcinka (ok. 300 m od przebudowywanego przejścia).

Władze miasta podkreślają, że przebudowa zjazdu pod rondo to jedna z wielu inwestycji w infrastrukturę rowerową w Katowicach.

W latach 2014-2020 w mieście powstało ponad 37 km nowych dróg rowerowych: w 2014 r. ok. 5,3 km, w 2015 r. ok. 1,9 km, w 2016 r. ok. 6,5 km, w 2017 r. ok. 7,1 km, w 2018 r. ok. 4,3 km, w 2019 r. ok. 3,1 km i w 2020 r. ok. 8,9 km. W 2020 r. wydano na ten cel ponad 6 mln zł, a w 2021 r. - ok. 14 mln zł. Pod koniec 2020 r. w Katowicach było blisko 180 km tras rowerowych.

