Katowice: Od 23 maja konsultacje ws. zadań do „zielonego budżetu”

Konsultacje społeczne dotyczące wskazania zadań do „zielonego budżetu” Katowic, czyli puli budżetu obywatelskiego wydzielonej wyłącznie na cele związane z miejską przyrodą i ekologią, rozpoczną się w tym mieście 23 maja br. – podał we wtorek miejscowy magistrat.

Pod tym kątem wydane mają zostać 3 mln zł (cały budżet obywatelski to ponad 20 mln zł).

Miasto zastrzega, że wprowadzony w 2020 r. "zielony budżet" jest podobny do budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków i ich weryfikacji, ostatecznie przybierając jednak formę konsultacji społecznych. Jego środki mogą zostać przeznaczone np. na: sadzenie drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy warsztaty edukacyjne w zakresie przyrody i ekologii.

We wtorek katowicki samorząd przekazał, że mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty od 23 maja do 15 czerwca, a następnie wnioski będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku.

Podobnie jak w poprzednich latach, w tej edycji na realizację wybranych projektów przeznaczono 3 mln złotych, z czego 2,4 mln zł zostanie rozdzielone pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, a 600 tys. zł trafi na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

"Pierwsze dwie edycje pokazały, że katowiczanie mają wiele pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziły to liczby zgłoszeń, jak i zróżnicowanie zgłaszanych projektów. Wierzę, że również tegoroczna edycja przyniesie podobne rezultaty" - powiedział, cytowany w informacji miasta, prezydent Katowic Marcin Krupa.

W dwóch dotychczasowych edycjach zielonego budżetu mieszkańcy złożyli 292 projekty, z których do realizacji przeznaczono 143, za prawie 5 mln zł. Wśród zrealizowanych już pomysłów znalazło się urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką (charakterystyczny blok mieszkalny w ścisłym śródmieściu, między rynkiem, a Spodkiem)

Z zielonego budżetu opłacono też nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin m.in. w dzielnicy Bogucice, na osiedlu Paderewskiego czy Kokocińcu, łąki kwietne na os. Tysiąclecia, ogród deszczowy na osiedlu Bażantowo, zakupy i montaż budek lęgowych dla ptaków na terenie Ligoty-Panewnik czy zajęcia edukacyjne w szkołach.

Informacje na temat procedury zielonego budżetu Katowic i formularz składania wniosków dostępne są na stronie internetowej: katowice.eu/zielonybudzet. W razie problemów z wypełnieniem formularza możliwe ma być skorzystanie z pomocy pracowników wydziału komunikacji społecznej w urzędzie miasta.

Niezależnie, od 19 kwietnia do 16 maja br. trwa nabór wniosków do standardowego budżetu obywatelskiego. W tym roku do podziału będzie w nim ogółem 20,5 mln zł. Wnioski można najwygodniej złożyć przez internetowy generator pod adresem bo.katowice.eu (ew. na elektroniczną skrzynkę podawczą albo w punkcie konsultacyjnym w budynku urzędu przy rynku).

