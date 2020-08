Katowice: Od 4 września zmiany w strefie płatnego parkowania

Możliwość płacenia za parkowanie kartą i za pomocą aplikacji mobilnych – to niektóre nowości czekające na kierowców w strefie płatnego parkowania w Katowicach od 4 września. Znikną inkasenci, a płacić trzeba będzie natychmiast.

4 września wejdzie w życie lipcowa uchwała radnych w tej sprawie - poinformował w czwartek Urząd Miasta. Kierowcy będą mogli od tego dnia płacić za pomocą aplikacji mobilnych: : SkyCash, mPay, Pango, moBilet, ePark. Wszystkie parkomaty będą obsługiwać karty płatnicze, a jednocześnie zniknie możliwość wykupienia biletu za gotówkę u parkingowego oraz zmieni się regulamin. Zniesiony zostanie 14-dniowy termin na uiszczenie opłaty za postój - kierowca musi zapłacić niezwłocznie.

Jeśli kontroler stwierdzi, że pojazd stoi w strefie bezprawnie, sporządzi dokumentację postoju, a kierowca otrzyma zawiadomienie za wycieraczką, zostanie też obciążony opłatą dodatkową w wysokości 50 zł. Opłata ta powinna być opłacona gotówką w kasie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów lub przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od wskazanej w zawiadomieniu daty postoju pojazdu, w przeciwnym razie będzie ściągana w trybie egzekucji administracyjnej.

W ostatnich tygodniach Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice jako operator strefy płatnego parkowania zmodernizował 78 urządzeń systemu poboru opłat, a w lipcu uruchomił 50 nowych. W sumie w mieście jest 128 urządzeń, w których możliwe jest uiszczenie opłaty gotówką i kartą płatniczą, jednocześnie 78 urządzeń posiada możliwość płatności Śląską Kartą Usług Publicznych. Na zakup 50 urządzeń i modernizację 78, a także wdrożenie opłat mobilnych przeznaczono około 3,4 mln zł.

Obecnie w strefie płatnego parkowania w Katowicach pierwsza godzina postoju kosztuje 2 zł, za drugą rozpoczętą godzinę postoju zapłacimy 2,40 zł, za trzecią - 2,80 zł, a za każdą kolejną - 2 zł. Natomiast w podstrefie "Ceglana-Wita Stwosza" za postój płacimy 3 zł - jeśli trwa do godziny, druga rozpoczęta godzina kosztuje 3,60 zł, trzecia - 4,20 zł, a każda kolejna - 3 zł.

Do Katowic w ciągu doby wjeżdża średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami miast ościennych. Zmiany w zakresie strefy parkowania mają pomóc wymusić rotację pojazdów. Powstają kolejne centra przesiadkowe, które mają zachęcić do wjazdu do centrum miasta komunikacją miejską.

W piątek władze miasta mają przedstawić założenia Katowickiej Karty Mieszkańca, która ma premiować - m.in. poprzez tańsze parkowanie - osoby zameldowane w Katowicach i odprowadzające w mieście podatki.