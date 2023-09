Katowice: Od poniedziałku remont części ul. Sokolskiej

W poniedziałek 25 września rozpocznie się remont przelotowej ul. Sokolskiej prowadzącej do centrum Katowic. Będzie on polegał na wyznaczeniu pasów rowerowych od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej. Prace mają potrwać do 15 października – wynika z niedzielnej informacji miasta.

O remoncie poinformowano na facebookowym profilu Katowic. Przypomniano, że pasy rowerowe powstaną na jednym z najpopularniejszych szlaków komunikacyjnych w mieście, którego rowerzyści - ze względu na natężenie ruchu - dotąd unikali. Miasto przekonuje, że inwestycja będzie ważnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Będzie to realizacja zadania zgłoszonego w budżecie obywatelskim Katowic. Jak wynika z informacji na stronach tego przedsięwzięcia, projekt wyznaczenia pasów rowerowych na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej został wybrany jako zadanie dwuletnie w 7. edycji budżetu (obecnie trwa 10. edycja; głosowanie trwa jeszcze w niedzielę do północy).

Wówczas jego wartość oszacowano na niespełna 100 tys. zł. Jednak na stronie projektu podano, że trzykrotnie przetarg na wykonanie zadania zakończył się niepowodzeniem - ze względu na zbyt wysokie ceny. Stąd w II kw. br. "rozpoczęto procedurę pozyskiwania dodatkowych środków". W niedzielę przekazano, że koszt, włączając oznakowanie i prace brukarskie, to "prawie 890 tys. zł".

Jak wynika z niedzielnej informacji miasta, w pierwszym etapie prac wykonawca wykonana oznakowanie cienkowarstwowe. Zdzieranie starego oznakowania poziomego ma potrwać od 25 do 28 września. Następnie robotnicy przystąpią do trasowania nowego oznakowania i jego wykonania, co planowane jest do 30 września.

"Oczywiście, trzeba pamiętać, że terminy te zależą od warunków pogodowych, ale naszym celem jest zakończenie prac maksymalnie do 15 października" - zapewnił katowicki magistrat.

"W międzyczasie planowane są także modernizacje sygnalizacji świetlnej na trasie: Sokolska - Chorzowska, w dniach 29 września do 1 października. Sokolska - Morcinka, w dniach 2 do 8 października. Prace nad modernizacją sygnalizacji mogą wpływać na płynność ruchu. Potem planowane są prace brukarskie, które nie będą miały większego wpływu na ruch" - uznano.

"Mimo ograniczonych środków finansowych, planujemy dostosować trasę Sokolską do potrzeb rowerzystów, aby zapewnić im bezpieczne i wygodne warunki podróżowania. Bądźmy cierpliwi i zrozumiali wobec ewentualnych zakłóceń w płynności w ruchu, które mogą wystąpić w trakcie prac" - zaapelowano w niedzielnej informacji miasta.