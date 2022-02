Katowice odbierają pięć kolejnych autobusów konwencjonalnych

Pięć 18-metrowych konwencjonalnych autobusów miejskich odbiera Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach. To jedne z ponad 150 nowych pojazdów, kupionych przez spółkę w ostatnich kilku latach.

Jak poinformowali w czwartek przedstawiciele katowickiego samorządu, w sobotę do bazy miejscowego PKM przyjechało 5 niskopodłogowych 18-metrowych autobusów miejskich z napędem konwencjonalnym (diesel spełniający normę EURO-6), zamówionych u producenta pojazdów Solaris. Obecnie przechodzą badania i odbiory.

Przetarg na te pojazdy katowickie PKM prowadziło wiosną ub. roku. Solaris złożył w nim jedyną ofertę, wartą 7,68 mln zł brutto. Nieco później spółka zamawiała też pięć konwencjonalnych autobusów 12-metrowych; w tym przetargu z ceną niespełna 6,48 mln zł brutto wygrał producent wozów MAN (Solaris oferował cenę 6,8 mln zł brutto).

Katowickie PKM oczekuje też na dostawy zamówionych w 2020 r. łącznie 10 nowych autobusów elektrycznych: pięciu 18-metrowych autobusów przegubowych oraz pięciu jednoczłonowych autobusów 12-metrowych. W postępowaniach na te wozy jedyne oferty składał Solaris.

W czerwcu ub. roku władze PKM podpisały umowę na dostawę autobusów elektrycznych 12-metrowych - za 15,3 mln zł brutto, a w sierpniu 2021 r. zakontraktowano warte blisko 16 mln zł brutto wozy 18-metrowe. Pojazdy powinny być dostarczone w 350 dni od podpisania umów.

Aby wymienić ponad połowę swego taboru, katowickie PKM przygotowało w poprzednich latach dwa unijne projekty.

Jeden, o wartości 139,4 mln zł (przy oczekiwanej kwocie wsparcia 96,4 mln zł), został zatwierdzony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego - w tzw. komponencie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Drugi (wsparcie 31,9 mln zł) - został sfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przy wsparciu śląskiego RPO katowicki PKM kupił w poprzednich latach m.in. 90 autobusów o napędzie konwencjonalnym i 10 pojazdów elektrycznych (pięć autobusów przegubowych Solarisa i następnie pięć krótkich tego samego producenta - po zerwaniu wcześniejszej umowy z Ursusem).

Z wykorzystaniem dotacji POIiŚ katowicki przewoźnik przeprowadził zakup 25 pojazdów o napędzie konwencjonalnym. Fundusze POIiŚ wspierają też obecnie finalizowane zakupy łącznie 10 wozów elektrycznych.

Ponadto do PKM Katowice trafi też jedna czwarta łącznej puli 32 autobusów elektrycznych, zamawianych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Organizacja 41 samorządów otrzymała do oszacowanej na 120 mln zł inwestycji 80 mln zł unijnych i krajowych dotacji z programu Gepard II (pozostałe wozy z trwającego obecnie przetargu Metropolii trafią do PKM-ów Gliwice, Sosnowiec i Świerklaniec).

Według informacji PKM Katowice tabor tego jednego z największych w GZM, należącego do trzech miast (Katowice - 86,43 proc. udziałów, Siemianowice Śląskie - 8,39 proc., Chorzów - 3,86 proc.) i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (1,32 proc.), przewoźnika liczy 245 pojazdów, do których dołączy teraz 5 nowych przegubowców.

Spółka podaje, że od 2015 r. kupiła lub zakontraktowała łącznie 135 autobusów za 198,5 mln zł. Z tej puli 115 to pojazdy niskoemisyjne, spełniające normę emisji spalin EURO 6, a 20 to jedno- i dwuczłonowe autobusy o napędzie elektrycznym.

