Katowice: Otwarcie awaryjnie zamkniętej drogi nr 86 – 19 września

Od 19 września przejezdny znów będzie przebudowywany odcinek drogi nr 86 w katowickiej dzielnicy Giszowiec. Po awaryjnym zamknięciu 27 czerwca br. starego wiaduktu, którym odbywał się cały ruch tymczasowy, przyspieszono budowę docelowego wiaduktu sąsiedniej jezdni.

W efekcie ulewy 26 czerwca br. stary wiadukt jezdni wschodniej, na przebudowywanym odcinku dwujezdniowej drogi krajowej nr 86 w katowickim Giszowcu, którym odbywał się tymczasowo obustronny ruch, został podmyty. Następnego dnia zamknięto wiodącą nim drogę. Dawna jezdnia zachodnia była już wówczas częściowo rozebrana - aby mogła tam powstać nowa infrastruktura.

Droga nr 86 to jedna z kluczowych arterii w regionie, prowadząca od Katowic w stronę Tychów i Bielska-Białej. Jej zamknięcie oznacza ogromne problemy komunikacyjne dla Katowic oraz połączenia tego miasta z południową częścią woj. śląskiego. Od awarii ruch od centrum Katowic na południe jest możliwy drogami lokalnymi, z których najważniejsza, ul. Kościuszki, też jest remontowana.

Wkrótce po awarii miasto oraz wykonawca (firma NDI) porozumieli się, że - aby przywrócić ruch w miejscu awarii - możliwie szybko zostanie zbudowany nowy docelowy odcinek jezdni zachodniej wraz z nowym wiaduktem - o długości 900 m. Jego realizację pierwotnie szacowano na 12 tygodni, licząc od wystąpienia awarii. Oznaczało to termin przypadający na koniec września.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka, w ostatnich tygodniach wykonawca tak prowadził prace, aby jak najszybciej przywrócić ruch na drodze krajowej.

"W lipcu wykonawca zintensyfikował prace, czego efektem jest otwarcie przejezdności ul. Pszczyńskiej, czyli drogi krajowej nr 86, o 10 dni wcześniej, niż przyjęliśmy w harmonogramie. Nie 30 września, jak pierwotnie planowano, a od soboty 19 września ruch będzie poprowadzony po nowym wiadukcie po jednym pasie w każdym kierunku jazdy" - powiedział cytowany przez Lipkę wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula.

Kierując się na południe do Giszowca, Tychów (DK86) lub na DK81 (ul. 73 Pułku Piechoty) za nowym obiektem kierowcy powrócą na istniejącą jezdnię wschodnią, a cała jezdnia zachodnia będzie gotowa wiosną przyszłego roku. Wtedy też planowane jest otwarcie zjazdu z autostrady A4 w kierunku Tychów. Z kolei zakończenie prac budowlanych na całej inwestycji przewidywane jest na II kwartał 2022 r. - uściśliło miasto.

Uzasadniając wybór realizowanego wariantu przywrócenia ruchu, wiceprezydent Sobula wyjaśniał, że nie spowoduje on po stronie inwestora dodatkowych kosztów i nie opóźni całości inwestycji.

Po awarii na DK86 objazdy od strony Tychów do Katowic wytyczono trasą S1, natomiast od strony Katowic - autostradą A4 w stronę Krakowa i dalej S1 na Tychy. Na trasę S1 skierowano cały tranzyt - między Tychami a węzłem Podwarpie pod Siewierzem. W Katowicach utrzymano ruch lokalny między dzielnicami Ligota i Giszowiec - połączeniem ul. 73. Pułku Piechoty i Kolistej, pod trasą nr 86.

Między katowickimi dzielnicami Giszowiec, Nikiszowiec i trasą nr 86 odbywa się objazd lokalny.

Po awarii na DK86 organizator komunikacji miejskiej w centralnej części woj. śląskiego - Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) - zmienił trasy kursujących tamtędy linii na objazdowe, a należące do samorządu woj. śląskiego Koleje Śląskie wydłużyły o dodatkową jednostkę cztery poranne pociągi odjeżdżające do Katowic ze stacji Tychy i przystanku Tychy Lodowisko (czas przejazdu między Tychami a Katowicami to 17 minut).