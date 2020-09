Katowice: Otwarcie dworca autobusowego Sądowa – 30 września

Na 30 września br. zaplanowano otwarcie węzła przesiadkowego Sądowa w Katowicach, pełniącego także funkcję dworca autobusowego – poinformowała w środę rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka. Budowa kompleksu zakończyła się na początku br.

"Otwarcie Centrum Przesiadkowego Sądowa, pełniącego także funkcję Międzynarodowego Dworca Autobusowego w Katowicach, (…) z udziałem prezydenta Marcina Krupy, a także zaproszonych gości odbędzie się w środę 30 września" - napisała w środowej informacji prasowej Lipka.

O zakończeniu budowy i trwających procedurach związanych z odbiorem inwestycji miasto informowało na początku stycznia br. Według późniejszych informacji potem trwały jeszcze prace dodatkowe, a także m.in. przetargi na obsługę poszczególnych funkcji.

Chodzi o jedno z trzech budowanych obecnie centrów przesiadkowych w Katowicach, mieszczące przede wszystkim międzymiastowy dworzec autobusowy. Umowę na budowę węzła Sądowa miasto podpisało w lutym 2018 r.

Prócz zadaszonych peronów autobusowych, w węźle stanął m.in. budynek obsługi podróżnych, w którym przewidziano: poczekalnie, małą gastronomię, punkt prasowy i przechowalnia bagażu. Projekt uwzględnia potrzeby kierowców autobusów dalekobieżnych, przewidziano m.in. pomieszczenia socjalne i sanitariaty. Na terenie węzła umieszczono też wiatę rowerową, parking na ok. 50 samochodów oraz małą architekturę i zieleń.

Nowa inwestycja będzie miała przede wszystkim funkcję dworca autobusów dalekobieżnych - łącząc transport drogowy z kolejowym, a także zbiorowym transportem lokalnym. Miasto zastrzegało, że nie miało tyle miejsca, aby bardziej zbliżyć kolej i autobusy dalekobieżne.

Węzeł Sądowa w centrum miasta, który za 56,9 mln zł realizował Budimex, będzie funkcjonował ok. 500 m od katowickiego dworca kolejowego. Przejście między oboma obiektami możliwe jest wąskimi chodnikami wzdłuż zatłoczonych ulic, wymaga pokonania m.in. trzech ruchliwych skrzyżowań ze światłami.

W związku z kilkusetmetrową odległością między dworcem autobusowym Sądowa a dworcem kolejowym, prezydent Katowic Marcin Krupa zapowiedział na początku br., że przejazd autobusami miejskimi między tymi obiektami będzie bezpłatny.

Do węzła Sądowa nie dotrą na razie tramwaje kursujące pobliską ul. Gliwicką. W dalszej perspektywie rozważane ma być doprowadzenie do niego odcinka trakcji tramwajowej. Droga do najbliższego przystanku tramwajowego będzie oznaczała przejście ok. 300-400 m.

W Katowicach trwa jeszcze budowa dwóch innych centrów przesiadkowych - Brynów i Zawodzie, które na południe i na wschód od centrum miasta ułatwią przesiadki z samochodów i autobusów na tramwaje. Jako pierwsze w ub. roku otwarto niewielkie centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym Ligota.

Węzeł Sądowa jest jedyną inwestycją I etapu budowy Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych dotowaną z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pozostałe trzy - Ligota, Brynów i Zawodzie - wspierają środki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego - z puli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.