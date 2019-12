Katowice: Parafia podarowała miastu grunt pod rozbudowę szkoły

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Katowicach-Podlesiu przekazała w piątek w formie darowizny miastu Katowice dwie działki budowlane potrzebne na rozbudowę szkoły podstawowej nr 21.

Urząd Miasta Katowice, stając wobec konieczności rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach-Podlesiu, zwrócił się najpierw do parafii Matki Bożej Częstochowskiej z prośbą o sprzedaż gruntów należących do parafii, a usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, udzielając zgody na odstąpienie tych gruntów miastu, zaproponował jednak, aby uczynić to w formie darowizny ze względu na cel społeczny planowanej inwestycji oraz dobro dzieci i młodzieży.

"Ewangelia potwierdza się w życiu, naprawdę wielka radość jest wtedy, gdy możemy coś ofiarować, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, jeśli chodzi o edukację. Kiedy widziałem reakcję rodziców, kiedy to ogłosiłem w szkole na spotkaniu - to był prawdziwy aplauz. My oczywiście nie robimy niczego dla poklasku, ale cieszymy się, że wychodzimy naprzeciw prawdziwym potrzebom" - powiedział proboszcz parafii ks. Jacek Plech.

"Można powiedzieć, że to prezent pod choinkę dla mieszkańców naszego miasta" - komentował w piątek podczas podpisania aktu notarialnego prezydent Katowic Marcin Krupa.

Według planów do Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach mają być dobudowane: sala sportowa o wymiarach 20 m na 40 m wraz z trybunami, szatnie i budynek mieszczący 10 nowych sal lekcyjnych. Obecnie jest ich 26. Całkowita powierzchnia projektowanej rozbudowy wyniesie 2862 mkw.

W ramach inwestycji powstaną również plac zabaw, siłownia zewnętrzna i boisko wielofunkcyjne. Koszt budowy jest szacowany na 16,3 mln zł. Ma być ona ukończona w pierwszej połowie 2023 r.