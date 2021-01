Katowice planują przebudowę arterii w centrum miasta

Władze Katowic planują przebudowę jednej z głównych arterii w centrum miasta – Alei Roździeńskiego przy wylocie z tunelu katowickiego, na odcinku od węzła z ul. Dobrowolskiego i Dudy Gracza do węzła z ul. Murckowską i Bagienną.

Celem inwestycji, której koszt jest szacowany na 95 mln zł, jest upłynnienie ruchu i ograniczenie korków w godzinach szczytu, odciążenie drogi lokalnej na pobliskim Osiedlu Gwiazdy oraz redukcja hałasu i emisji spalin. Miasto chce się ubiegać o środki z Unii Europejskiej na ten cel.

"Aleja Roździeńskiego pełni bardzo ważną rolę zarówno w ruchu lokalnym, jak i metropolitalnym. Jako część Drogowej Trasy Średnicowej jest dla mieszkańców Katowic jednym z kluczowych połączeń drogowych. Wysokie natężenie ruchu na tej drodze prowadzi często do tworzenia się korków, co bezpośrednio przekłada się na problemy mieszkańców, którzy chcą dojechać do Osiedla Gwiazdy, bądź z niego wyjechać" - powiedział w piątek prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Przebudowa Alei Roździeńskiego w tym rejonie przyniesie mieszkańcom Katowic realne korzyści. Wpłynie nie tylko na znaczące zwiększenie płynności ruchu i oszczędności w czasie oraz paliwie, ale też zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, redukcję emisji spalin i hałasu" - dodał prezydent.

W ramach inwestycji planowane są: przebudowa jezdni wylotowej z tunelu oraz budowa estakady dla pojazdów wyjeżdżających w kierunku Tychów, przebudowa fragmentu Al. Roździeńskiego w kierunku wschodnim, podniesienie istniejących ekranów akustycznych po północnej stronie Osiedla Gwiazdy, rozbudowa przejścia podziemnego pod Drogową Trasą Średnicową, poprawa jakości chodników i ścieżek rowerowych, budowa nowych miejsc postojowych i zazielenienie terenów dla mieszkańców Osiedla Gwiazdy, a także oświetlenie drogowe i odwodnienie przebudowywanej i nowej infrastruktury.

Do 2023 r. ma być gotowa dokumentacja projektowa, w tym koncepcja i niezbędne dokumentacje środowiskowe. Roboty budowlane, w zależności od zabezpieczonych środków finansowych na ten cel, planowane są na lata 2024 - 2026. Obecnie miasto zabezpieczyło 2,7 mln zł, które do 2023 r. można przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej.

Aby zobrazować, jak wizualnie zmieni się ten fragment Alei, przygotowana została animacja drogowa, z którą można się zapoznać na stronie internetowej Katowice.eu w zakładce dla mieszkańca/planowane inwestycje.