Katowice: PLK zbudują przystanki na towarowej linii przez dzielnicę Murcki

Zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, zapowiedział budowę czterech nowych przystanków na zrewitalizowanej ostatnio, towarowej linii kolejowej nr 142. Powstanie w ten sposób alternatywne połączenie pasażerskie Katowic z Tychami.

Jak poinformowała w poniedziałek Katarzyna Głowacka z biura prasowego PLK, nowe przystanki: Katowice Ochojec, Murcki, Kostuchna i Podlesie Saska, zostaną zbudowane na linii 142 Katowice Ligota - Tychy w ramach Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Według Głowackiej PLK ogłosiły już przetargi na zaprojektowanie i budowę przystanków, dzięki którym lepszy dostęp do kolei zyskają mieszkańcy południowych dzielnic Katowic. Perony będą jednokrawędziowe, wyposażone m.in. w wiaty, oświetlenie oraz ułatwienia dla pasażerów z ograniczoną możliwością poruszania się.

"Obecnie linia 142 stanowi istotny element kolejowej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i wykorzystywana jest dla ruchu towarowego. Na czas przebudowy odcinka od Będzina do Katowic Piotrowic, linia ta będzie mogła być wykorzystywana także przez pociągi pasażerskie, co zapewni mieszkańcom dojazd do centrum Katowic i Tychów oraz w południowe regiony woj. śląskiego" - podała Głowacka.

Szacowana wartość inwestycji to ponad 9 mln zł netto. Prace przewidziane są w tym i przyszłym roku.

"Ponadto, modernizacja trasy 142 Katowice Ligota - Katowice Murcki - Tychy zaplanowana jest do realizacji w ramach Programu Kolej Plus. Dzięki przebudowie, po ponad 30 latach możliwe będzie uruchomienie stałych połączeń pasażerskich tą linią" - dodała przedstawicielka PLK.

W woj. śląskim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 13 lokalizacji. To m.in. Rybnik Niewiadom i Rybnik Niedobczyce, gdzie prowadzone są prace, a także Koniecpol Centrum, gdzie prace rozpoczną się pod koniec br. Do końca 2023 r. powstanie też nowy przystanek Pawłowice Studzionka na linii kolejowej Żory - Chybie.

Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice, zrewitalizowaną linią nr 142 przez dzielnicę Murcki, samorząd Katowic zgłosił do rządowego programu Kolej Plus przy wsparciu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Projekt został wybrany do dofinansowania w programie, podobnie jak pozostałe liniowe projekty GZM.

Przebudowę linii kolejowej nr 142, łączącej katowicką stację w dzielnicy Ligota, przez dzielnice Murcki i Kostuchna, z pobliskimi Tychami, spółka PKP PLK zakończyła w 2019 r. Połączenie odciąża odcinek głównej trasy E65 z Katowic w stronę Bielska-Białej, przede wszystkim w ruchu towarowym.

Celem inwestycji na jednotorowej, zelektryfikowanej linii było zwiększenie przepustowości połączenia dla ruchu towarowego oraz odciążenie w ten sposób zatłoczonego przez pociągi pasażerskie odcinka linii nr 139, czyli głównej trasy E65 między Katowicami i Tychami, na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Prace objęły wymianę na linii nr 142 łącznie 15 km torów, 14 rozjazdów, kompleksową przebudowę sieci trakcyjnej, remont dwóch wiaduktów i 16 przepustów oraz przebudowę siedmiu przejazdów kolejowo-drogowych. Zyskały one nowe oświetlenie i nawierzchnię drogową, a także nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Inwestycję na linii objazdowej nr 142 Katowice Ligota - Tychy sfinansowano ze środków budżetowych w ramach projektu PLK "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska". Prace za ok. 50 mln zł wykonała firma PORR.

Dzięki rewitalizacji pociągi towarowe mogą przejechać przez katowicki węzeł kolejowy z północy i południa z pominięciem stacji Katowice, głównie przez Katowice Ligotę - Katowice Ochojec - Katowice Murcki - Katowice Kostuchnę - Tychy (po linii nr 142). Dzięki temu odciążona została linia łącząca Katowice z Tychami (nr 139), czyli może nią kursować więcej pociągów pasażerskich.

Linia 142 jest istotnym element kolejowej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z północy województwa w kierunku południowym. Trasa zapewnia bezpośrednie połączenia z Jaworznem Szczakową, Mysłowicami i Gliwicami dla ruchu towarowego, bez przejazdu przez stację Katowice.

