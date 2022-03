Katowice: Połączenie tramwajowe wzdłuż ul. Grundmanna ma powstać do połowy 2023 r.

W ciągu 14 miesięcy w Katowicach ma powstać 600-metrowa linia tramwajowa wzdłuż ul. Grundmanna. W środę Tramwaje Śląskie podpisały wartą blisko 40 mln zł umowę w tej sprawie z konsorcjum spółek Spaw-Tor, Silesia Invest oraz Grotex.

Chodzi o budowę pierwszej od kilkudziesięciu lat nowej linii tramwajowej w stolicy woj. śląskiego. Dwutorowa linia ma przebiegać wzdłuż ul. Grundmanna, łącząc istniejące torowiska wzdłuż równoległych ul. Chorzowskiej i Gliwickiej. Będzie to jeden z dwóch nowych odcinków sieci Tramwajów Śląskich, przewidzianych do budowy przy wsparciu środków unijnych na lata 2014-20.

Ogłoszenie o przetargu dotyczącym tej inwestycji opublikowano we wrześniu ubiegłego roku, a oferty otwarto pod koniec listopada. Przy budżecie zamówienia w wysokości 23,6 mln zł brutto, przedział cenowy dziesięciu ofert wyniósł 39,7-52,4 mln zł brutto. Najtańszą ofertę zgłosiło konsorcjum spółek Spaw-Tor, Silesia Invest i Grotex. W połowie lutego br. oferta konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą; w środę w chorzowskiej siedzibie TŚ podpisano umowę.

"Chcemy, by komunikacja tramwajowa w naszym mieście była jak najefektywniejsza, a budowa tej trasy ma w tym względzie ogromne znaczenie" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Inwestycja przewiduje budowę ok. 1900 metrów toru pojedynczego, uwzględniając fragmenty torowisk na połączeniu nowej trasy z liniami biegnącymi wzdłuż ul. Gliwickiej i ul. Chorzowskiej.

Trasa zostanie poprowadzona wzdłuż ul. Grundmanna, równolegle do jezdni po jej zachodniej stronie. Przewidziano budowę wiaduktu z dwutorową linią tramwajową nad Drogową Trasą Średnicową. Będzie to nowe przęsło wiaduktu, po zachodniej stronie istniejących przęseł. Jego przyczółki przygotowano już podczas budowy DTŚ kilkanaście lat temu.

Sam odcinek dwutorowej linii wzdłuż ul. Grundmanna będzie miał nieco ponad 600 metrów. Platformy przystankowe znajdą się na dwóch końcach budowanego odcinka: w pobliżu skrzyżowań z ul. Chorzowską i ul. Gliwicką

"Wyzwania to przede wszystkim wiadukt nad DTŚ i most nad Rawą, ale także bardzo istotne z punktu widzenia ruchu tramwajowego połączenia z istniejącymi torowiskami" - ocenił prezes TŚ Bolesław Knapik.

Połączenie umożliwi prowadzenie ruchu tramwajowego we wszystkich relacjach. Nowa linia ma poprawić ofertę komunikacyjną w centrum Katowic: da możliwości urozmaicenia tras linii tramwajowych, dzięki połączeniu dwóch magistralnych ciągów komunikacyjnych; możliwe będzie też uruchomienie linii śródmiejskiej, albo - w razie kolizji czy awarii - skierowanie ruchu na objazd.

Zadanie jest częścią "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-20.

Początkowo jedną z kluczowych inwestycji tego projektu była budowa nowej linii tramwajowej do południowych dzielnic Katowic. Zgodnie z pierwotnymi założeniami miała ona być gotowa w 2020 r. Na początku 2020 r. samorząd miasta poinformował jednak o przesunięciu unijnej dotacji z tej mocno opóźnionej inwestycji na inne zadania. W tej sytuacji największym nowym odcinkiem sieci będzie powstające od jesieni 2020 r., liczące ok. 4 km przedłużenie linii nr 15 na osiedlu Zagórze w Sosnowcu.

Unijny projekt Tramwajów Śląskich, oszacowany początkowo na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania), ostatecznie zakłada, prócz realizacji dwóch nowych odcinków, remonty ok. 100 km torowisk, zakup 55 tramwajów, a także zakup specjalistycznych pojazdów.

Ostatnia budowana od podstaw linia tramwajowa w Katowicach to przedłużenie linii od ówczesnej zajezdni przy Parku Południowym (Kościuszki) do pętli Brynów, oddane do użytku we wrześniu 1947 r. Później prowadzone były różne inwestycje tramwajowe, w tym dobudowa drugiego toru na odcinkach jednotorowych (np. do Szopienic czy Koszutki), zmiana położenia torowiska (np. wzdłuż ul. Chorzowskiej czy Gliwickiej za Bracką) oraz budowa zajezdni w Zawodziu.

