Katowice: Ponad 130 tys. razy w sezonie skorzystano z rowerów miejskich

Ponad 130 tys. razy skorzystano w zakończonym właśnie sezonie z rowerów miejskich w Katowicach. Do systemu dołączyło w tym roku blisko 10 tys. nowych użytkowników. Sezon rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończył - 1 listopada.

Rower miejski w Katowicach zadebiutował w 2015 r., mieszkańcy mieli wówczas do dyspozycji zaledwie 3 stacje. W tym roku było ich 107, z ponad 860 rowerami.

"To największa taka sieć w woj. śląskim. Cieszy także rosnąca liczba użytkowników jednośladów - tylko w tym roku do systemu dołączyło prawie 10 tysięcy nowych i jest ich łącznie ponad 82 tysiące" - powiedział we wtorek prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Same rowery miejskie w Katowicach są nie tylko środkami transportu indywidualnego. W ostatnich latach stały się dla tysięcy osób alternatywą dla samochodu czy transportu publicznego, co w czasie epidemii ma duże znaczenie, w szczególności dla osób codziennie dojeżdżających do pracy" - dodał.

Najaktywniejszy użytkownik wypożyczył rower aż 488 razy. Najpopularniejszą stacją ponownie była ta zlokalizowana na katowickim Rynku, z której rowery wypożyczono ponad 10,5 tys. razy. Ponad 4 tysiące razy skorzystano ze stacji zlokalizowanych przy kościele Mariackim oraz - niemal tyle samo - przy Wodnym Placu Zabaw przy ul. Pułaskiego. Średni czas wypożyczenia roweru miejskiego to 33 minuty.

Na realizację systemu miasto Katowice przeznaczyło w tym sezonie ponad 4,5 mln złotych. W ramach tej kwoty operator uruchomił dotychczasowe stacje, zamontował kolejne, a także był odpowiedzialny za serwis systemu oraz za wdrożenie dodatkowych procedur związanych z dezynfekcją urządzeń.

Na początku kwietnia do dyspozycji mieszkańców zostało oddanych 71 stacji dofinansowanych przez miasto, w tym dwie nowe stacje przy centrach przesiadkowych Brynów i Zawodzie. Dodatkowo 1 kwietnia do systemu City by Bike włączonych zostało 14 stacji rowerowych finansowanych przez sponsorów. Na początku maja do systemu zostały włączone dodatkowe 4 lokalizacje. W kolejnych miesiącach nastąpiło uruchomienie dwóch stacji zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (skwer Walentego Fojkisa - Wełnowiec oraz przy ul. Gallusa w pobliżu skweru Anny Walentynowicz) oraz uruchomione zostały stacje w kolejnych 14 lokalizacjach. Natomiast w połowie sierpnia w ramach realizacji inwestycji miejskich do systemu City by Bike zostały włączone stacje przy ul. Dworcowej i Nowym Nikiszowcu.

