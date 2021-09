Katowice: Ponad 5 tys. uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Ponad 5 tys. osób zarejestrowało się do stacjonarnego udziału w dobiegającym końca w środę 13. Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach – poinformował prezes organizującej wydarzenie Grupy PTWP Wojciech Kuśpik. To świadczy o potrzebie bezpośrednich spotkań – ocenił.

"Europejski Kongres Gospodarczy wrócił do normalności - to widać, również w liczbach. 5,5 tys. osób zarejestrowanych stacjonarnie tutaj, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, mnóstwo osób oglądających Kongres online. Wracamy więc do stacjonarności, z drugiej strony dodajemy model online-owy" - powiedział Kuśpik.

"Widać, że bezpośrednie spotkania, bezpośrednie rozmowy były już wyczekiwane przez wszystkich" - ocenił. Jak dodał, w przemyśle spotkań powrót do wartości z lat 2018-19 jeszcze chwilę potrwa. "Ale po statystykach, które mamy, po rozmowach z partnerami widzimy, że w naszym przypadku nastąpi to już w przyszłym roku" - uznał.

"Odczuwamy, że jeżeli nic nie zdarzy się już złego z pandemią, to to wróci. Statystyki są lepsze, niż spodziewaliśmy się" - zaznaczył. Dodał, że pewnym problemem stało się we wrześniu i październiku br. nagromadzenie spotkań, kongresów czy konferencji, które nie odbywały się w kilkunastu poprzednich miesiącach.

"To jest dla wszystkich niedobrze, ale w przyszłym roku to się unormuje. Jestem bardzo spokojny o przyszłe i kolejne lata. Widzimy, że Europejski Kongres Gospodarczy wraca na pełną skalę, że nasi partnerzy - duże, globalne korporacje znowu chcą przyjeżdżać do Katowic i są tu obecne" - uściślił.

Dodał, że pandemiczna rzeczywistość wiąże się z wielością tematów do dyskusji. "Przestrzeni, które wymagają omówienia, nowego ułożenia się, bardzo przybyło. Zielona Transformacja to ogromny temat, o którym można zrobić osobny kongres. Odbudowa gospodarki po pandemii, programy unijne, polskie, Polski Ład - to tematy rzeki, o których przedsiębiorcy chcą rozmawiać" - wymieniał.

"Zmieniła się geopolityka, kompletnie zmieniły się międzynarodowe łańcuchy dostaw. Dynamika rynków, cen, inflacji - to kolejne tematy. Rozmawiamy o tym tutaj w bardzo dobrym gronie - i z tego wynikają później konkretne rozwiązania" - ocenił.

Pytany o niepewność związaną z dynamiką zachodzących procesów Kuśpik podkreślił, że nie wynika ona tylko z pandemią. "Tych obszarów niepewności pojawiło się bardzo dużo. Sytuacja geopolityczna: jeszcze dwa lata temu nie mieliśmy takiej sytuacji na Białorusi i granicy wschodniej, dwa lata temu była inna sytuacja w Afganistanie, były inne relacje z Chinami" - zastrzegł szef Grupy PTWP.

"Już zapomnieliśmy, co to jest inflacja - znów do niej wracamy. W pandemii mieliśmy wzrost bezrobocia, teraz w drugą stronę. Obszarów niepewności pojawiło się bardzo wiele; apelujemy do rządzących, do decydentów, żeby zmniejszali je, a nie dodawali ich. To bardzo mocny głos z Kongresu: tyle jest niepewności na świecie; zróbmy choćby, aby u nas niejasności było jak najmniej" - zaapelował.

Wiodącymi tematami trzydniowego wydarzenia w Katowicach były: odbudowa europejskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19, zielona transformacja, nowe technologie, wyzwania cyfryzacji oraz rozwiązania programu Polski Ład.

Organizowany od 2009 r. w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie środkowej. Podobnie, jak w ub. roku, jego 13. edycja odbyła się w formule hybrydowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl