Katowice: Ponad milion uczestników wydarzeń biznesowych w 2019 roku

O ponad jedną trzecią wzrosła w ub. roku liczba uczestników organizowanych w Katowicach wydarzeń biznesowych. Na konferencje i inne imprezy do miasta przyjechało ponad milion osób, które wydały tu ok. 210 mln zł - wynika z najnowszego raportu o turystyce biznesowej w Katowicach.

"Kolejny rok z rzędu jest rekordowy. Do Katowic w zeszłym roku przyjechało ponad 260 tys. osób więcej niż w roku 2018. Oznacza to wzrost o prawie 35 proc. To pokazuje, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia, ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy" - skomentował w poniedziałek prezydent Katowic Marcin Krupa.

Według opublikowanego w poniedziałek przez Urząd Miasta raportu "Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2019 roku", autorstwa dr Krzysztofa Cieślikowskiego, w minionym roku w stolicy Górnego Śląska zorganizowano 6453 wydarzenia biznesowe - o 283 więcej (blisko 4,6 proc.) niż rok wcześniej. W Katowicach odbyły się m.in. Światowa Konferencja Antydopingowa, Europejski Kongres Gospodarczy, Gala Fryderyków, Europejska Konferencja Regionalna Interpolu oraz konferencja CyberTek.

Największą ubiegłoroczną imprezą, która zgromadziła w sumie ponad 174 tys. gości, była kolejna edycja rozgrywek e-sportowych Intel Extreme Masters. W tym roku wydarzenie to odbyło się bez udziału publiczności ze względu na zagrożenie koronawirusem.

Najwięcej uczestników - ponad 727,8 tys. osób - zgromadziło w ub. roku 251 wydarzeń w Międzynarodowym Centrum Kongresowym - największej zadaszonej przestrzeni kongresowej w Polsce. W sumie w zorganizowanych w Katowicach wydarzeniach w 2019 r. wzięło udział prawie 1 mln 20,2 tys. osób

W ocenie prezydenta miasta, kamieniem milowym w rozwoju turystyki biznesowej w Katowicach był zorganizowany w grudniu 2018 r. COP24 - Szczyt Klimatyczny ONZ. Krupa przypomniał, że w 2022 r. Katowice będą gospodarzem innej imprezy o globalnym zasięgu - Światowego Forum Miejskiego. Prezydent podkreślił, że tysiące gości w Katowicach to realne zyski dla miasta i jego mieszkańców.

"Rozwija się zaplecze hotelowe i konferencyjne, zarabiają firmy cateringowe, restauratorzy, taksówkarze czy lokalni sklepikarze. Przeciętnie uczestnik konferencji korzystający z noclegu zostawia w Katowicach ponad 749 zł, a nie korzystający 178 zł. Co ważne, wiele osób, które przyjeżdżają do Katowic w celach biznesowych, chętnie tu wraca" - powiedział Krupa.

Obliczono, że łączne wydatki uczestników wydarzeń konferencyjnych poniesione przez nich w minionym roku w Katowicach przekroczyły 210 mln zł. Delegat korzystający z noclegu pozostawił w mieście średnio 749,04 zł, w tym 399,22 zł na nocleg. Natomiast ci delegaci, którzy zadeklarowali jakiekolwiek wydatki, ale nie korzystali z noclegu, wydali średnio 178,06 zł.

Z raportu wynika także, że w mieście pojawili się nowi inwestorzy z różnych sektorów gospodarki, w tym także z branży hotelarskiej. W 2019 r. w 22 katowickich hotelach dostępnych było ponad 2,2 tys. pokoi, z czego ponad połowa w sześciu hotelach czterogwiazdkowych. W tym roku planowane jest otwarcie dwóch następnych hoteli, a do 2022 roku - pięciu kolejnych. Wszystkie te inwestycje są już w trakcie realizacji, w standardzie czterogwiazdkowym.

W sumie w najbliższych latach w Katowicach przybędzie 1083 nowych pokoi w siedmiu hotelach, co oznacza niemal podwojenie ogólnej liczby pokoi hotelowych - łącznie za trzy lata ich liczba sięgnie 3289.