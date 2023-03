Katowice: Ponad pół miliona uczestników wydarzeń biznesowych w 2022 roku

Blisko 6,5 tys. rozmaitych wydarzeń biznesowych zorganizowano w minionym roku w Katowicach. Na konferencje, targi, sympozja i inne imprezy do miasta przyjechało ponad pół miliona osób, które wydały tu prawie 151 mln zł - wynika z najnowszego raportu o turystyce biznesowej w Katowicach.

Choć liczba organizowanych w Katowicach wydarzeń wróciła do tej sprzed pandemii, hybrydowy charakter wielu z nich wpłynął na spadek - prawie o połowę - liczby uczestników, którzy fizycznie przyjechali do miasta. W 2019 r. konferencje ściągnęły do stolicy woj. śląskiego ponad milion osób, podczas gdy w zeszłym roku było to ponad 552,8 tys. osób.

Według opublikowanego przez katowicki Urząd Miasta raportu "Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w latach 2020-2022", autorstwa dr Krzysztofa Cieślikowskiego z Katedry Zarządzania Sportem i Turystyką AWF w Katowicach, badania oczekiwań i preferencji uczestników spotkań konferencyjnych potwierdzają, iż Katowice są miastem spełniającym wymagania delegatów dla organizacji spotkań, konferencji i wydarzeń biznesowych.

"To niesamowity sukces, że mimo bardzo trudnej sytuacji gospodarczej nie wstrzymano realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji w branży hotelarskiej. Teraz sieci hotelowe wracają do realizacji swoich pomysłów, a nawet pojawiają się nowe inwestycje. Nie jest to przypadkowy wybór inwestorów - przeprowadzili oni duże analizy i kalkulacje w szerokim aspekcie. To pokazuje, że ten rynek ma duże szanse na rozwój" - skomentował dr Cieślikowski.

Jak podano w opracowaniu, w ub. roku w Katowicach odbyło się 6426 wydarzeń biznesowych, z których blisko jedna czwarta trwała dwa dni lub dłużej. Największym wydarzeniem było organizowane pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych Światowe Forum Miejskie WUF11, które po raz pierwszy odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestniczyło w nim ok. 17 tys. osób, z których 10 tys. przyjechało do Katowic osobiście ze 174 państw, a ponad 7 tys. dołączyło online.

Liczba konferencji i ich uczestników przekłada się na wpływy finansowe - jak wyliczono, w ub. roku uczestnicy spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych wydali w Katowicach w sumie ponad 151,2 mln zł. Średnio na jednego delegata korzystającego z noclegu było to 837,73 zł, w tym 413,47 zł na nocleg. Delegaci, którzy zadeklarowali jakiekolwiek wydatki poniesione w Katowicach, ale nie skorzystali z noclegu, wydali średnio 172,33 zł.

Średni czas pobytu osoby nocującej w trakcie konferencji w Katowicach to 2,04 doby, zatem delegaci nocujący w stolicy woj. śląskiego wydali średnio na jeden dzień około 409,85 zł (w 2019 r. było to 365,39 zł), a koszt jednego noclegu u takich osób wyniósł ok. 202,29 zł (w 2019 - 194,74 zł).

Jak podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa, dla miasta ważna jest nie tylko wielkość bezpośrednio wydanych tu środków, ale także chęć powrotu do Katowic przez tych, którzy przyjechali tu na konferencję czy innego typu spotkanie biznesowe.

"Wiele osób, które przyjeżdżają do Katowic w celach biznesowych, chętnie tu wraca, by np. z całą rodziną iść na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w jednej z najlepszych sal koncertowych świata czy też wybrać się na jeden z katowickich festiwali muzycznych znanych w całej Europie. To doskonała promocja Katowic" - ocenił prezydent.

Jego zdaniem, statystyki pokazują, że sprawdza się konsekwentnie realizowana miejska strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych już odbywających się w mieście.

"Raport za lata 2020-2022 pokazuje, że silna marka Katowic pozwoliła nam się szybko odnaleźć w nowej rzeczywistości, kiedy organizowaliśmy wydarzenia online czy hybrydowe. Ostatnie miesiące pozwalają stwierdzić, że wracamy już do stanu sprzed pandemii" - skomentował Krupa, podkreślając, że tysiące gości w Katowicach to realne zyski dla miasta i jego mieszkańców.

Najwięcej spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, a także tzw. dni konferencyjnych, odnotowano w październiku. Natomiast najwięcej uczestników takich wydarzeń odwiedziło Katowice w maju i czerwcu 2022 r.

