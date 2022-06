Katowice: Posłowie PO chcą, by premier przedstawił strategię uzupełnienia braków węgla opałowego

Posłowie PO domagają się od premiera Mateusza Morawieckiego przedstawienia strategii, jak zamierza wypełnić lukę na rynku węgla opałowego i "zabezpieczyć miliony Polek i Polaków przed tym, by nie zamarzli w zimie". Chcą też, by rząd poinformował, jak zamierza pomóc najuboższym w dobie gwałtownie rosnących cen węgla.

Od węgla jest uzależnione co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce - podkreślił w czwartek w Katowicach szef klubu KO i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. "Może się niestety okazać, że na skutek braku jakichkolwiek działań rządu Polaków czeka wyjątkowo mroźna zima" - zaznaczył podczas zorganizowanej przed kopalnią Staszic konferencji pt. "Chaos na kopalniach. Horrendalne ceny i gigantyczne problemy z zakupem węgla opałowego".

"Niestety od siedmiu lat polski rząd uzależnił tak naprawdę polską gospodarkę od rosyjskiego węgla i dzisiaj, po wprowadzeniu sankcji na ten węgiel, polskie gospodarstwa domowe zostały bezbronne. Jednocześnie przez siedem lat zniszczono całkowicie odnawialne źródła energii, zaorano wiatraki, niedawno podobnie zrobiono z fotowoltaiką" - dodał Budka.

"Dlatego domagamy się od premiera Morawieckiego, od człowieka, który jest posłem z tego okręgu wyborczego, przedstawienia jasnej strategii - jak rząd zamierza zabezpieczyć miliony Polek i Polaków przed tym, by nie zamarzli w zimie" - podkreślił Budka.

Inny polityk Platformy, poseł Wojciech Saługa (KO) podkreślił, że luka na rynku węgla opałowego po zatrzymaniu importu z Rosji to około 10 mln ton. "To jest to, co kiedyś płynęło z Rosji, uzależniając Polskę od Rosji, a dzisiaj trzeba sprowadzić z innych kierunków" - powiedział. Saługa podkreślił, że takiego niedoboru nie są w stanie pokryć polskie kopalnie.

"Dlatego na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy domagać się od pana premiera informacji - kto sprowadza węgiel, z jakich kierunków, jakie kontrakty są podpisane, jaka jest cena tych kontraktów czy na koniec - kiedy przypłynie ten węgiel (...) i czy polskie porty są gotowe do tego, żeby ten przeładunek przyjąć" - zapowiedział.

Jak zaznaczył, sezon grzewczy rozpocznie się już za kilka miesięcy, tymczasem aż jedna trzecia Polaków ogrzewa swe domy węglem, którego cena gwałtownie rośnie. "Na rynku pojawiają się spekulanci, rząd nie panuje nad handlem i sprzedażą węgla. Sytuacja jest ekstraordynaryjna - wprowadziliśmy sankcje na Rosję - ale nie można tego teraz zostawić rynkowi, skoro są takie braki" - powiedział Saługa i pytał, w jaki sposób zakup kilku ton węgla po 3 tys. zł za tonę ma sfinansować osoba o miesięcznych dochodach na poziomie 2 tys. zł.

Jak mówił podczas konferencji prasowej Budka, energetyka odnawialna, na którą Polska dzięki certyfikatom emisji CO2 otrzymała ponad 60 mld zł, została "całkowicie położona". "Dzisiaj sytuacja mogłaby być zupełnie inna, gdyby te 60 mld zł zostało zainwestowane w zieloną energię, sieci energetyczne, w to, by Polacy mogli sami produkować prąd, by mogli produkować tanią, czystą energię. Niestety i w tym zakresie przez siedem lat nie zrobiono nic" - ocenił.

"Całkowita odpowiedzialność za to, by zabezpieczyć Polaków przed tym, by nie zamarzli w ziemie, spoczywa na rządzie. I dzisiaj oczekujemy od rządu - nie kolejnych konferencji prasowych, tylko przedstawienia jasnej, czytelnej strategii oraz tego jak osobom najuboższym pomóc w zimie, w tym być może największym kryzysie energetycznym, który nas czeka" - powiedział Budka.

"Rząd z pewnością się sam wyżywi, rząd z pewnością sam się ogrzeje, natomiast żeby się nie okazało, że z tej przysłowiowej cieplej wody w kranie, z której kpili politycy PiS-u, zostanie zamarznięta woda w zimie, jeżeli polskie gospodarstwa domowe nie będą w stanie ogrzać się, nie będą w stanie spełnić tej podstawowej potrzeby" - podsumował szef klubu KO.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl