Katowice: Powstaje Świąteczna Baza Przedsiębiorców

Samorząd Katowic tworzy Świąteczną Bazę Przedsiębiorców, dzięki której mieszkańcy będą mogli kupić w lokalnych firmach dekoracje, potrawy czy prezenty, wspierając jednocześnie dotknięte kryzysem przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie wzorowane jest na stworzonej wiosną bazie "Jedzenie na wynos".

"Zachęcam, by w przygotowaniach do świąt pamiętać o polskich producentach - naszych lokalnych przedsiębiorcach, rzemieślnikach i artystach. W swojej ofercie mają wiele rzeczy, które mogą stać się wspaniałym upominkiem dla naszych najbliższych, a ich wyroby uzupełnieniem tego, co przygotowujemy na nasze stoły" - tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa.

Świąteczna Baza Przedsiębiorców ma w jednym miejscu zaprezentować informacje o katowickich firmach, oferujących towary i usługi w trzech kategoriach: prezent, gastronomia i dekoracje. Prezentacji będą towarzyszyć informacje, czy firma oferuje sprzedaż stacjonarną, czy także internetową, z krótkim opisem i danymi kontaktowymi. Firmy same mogą zgłaszać chęć umieszczenia w bazie.

"Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową pod adresem bp@katowice.eu, a listę będziemy udostępniać naszymi kanałami informacyjnymi - to m.in. strona internetowa, media społecznościowe czy gazeta miejska" - wyjaśniła we wtorek rzeczniczka Urzędu Miasta w Katowicach Ewa Lipka.

Baza będzie dostępna od 20 listopada na stronie internetowej www.koronawirus.katowice.eu, będzie też promowana w miejskich kanałach w mediach społecznościowych.