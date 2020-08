Katowice: Premier bierze udział w posiedzeniu Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska

Premier Mateusz Morawiecki przyjechał we wtorek do Katowic, gdzie weźmie udział w piątym posiedzeniu Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska. Według zapowiedzi rządu, szacunkowa wartość Programu, który ma przyspieszyć transformację regionu, to ok. 62 mld zł.

Po udziale w posiedzeniu Rady Wykonawczej premier spotka się z dziennikarzami na konferencji prasowej poświęconej realizacji Programu.

Program dla Śląska jest częścią przyjętej w 2017 r. przez rząd Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego celem jest przyspieszenie transformacji gospodarczej regionu, inwestycja w kapitał ludzki, poprawa jakości powietrza. Wartość szacunkowa zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć w ramach programu, to 62 mld zł.

18 czerwca premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Katowicach przewodniczył jednemu z posiedzeń Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska. Poinformował wówczas, że z ogólnej puli środków Programu dla Śląska - łącznie 61-62 mld zł - w poszczególne projekty jest już zaangażowanych 58 mld zł, a 22 mld zł, to już "realnie pracujące pieniądze".

W lipcu śląsko-dąbrowska Solidarność - która była współinicjatorem Programu - zarekomendowała wpisanie do niego projektów z dziedziny niskoemisyjnej energetyki węglowej: w tym energetyki gazowo-parowej ze zintegrowanym zgazowywaniem węgla oraz rozwoju technologii bezemisyjnej synergii węglowo-jądrowej.

Szef śląsko-dąbrowskiej "S" Dominik Kolorz zapowiadał wówczas, że związkowcy będą rekomendowali zrewidowanie Programu i dostosowanie go do nowych realiów, będących wynikiem epidemii koronawirusa oraz wprowadzanej przez Komisję Europejską koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.

Podczas wtorkowej wizyty w woj. śląskim szef rządu odwiedzi także: Tychy, Jastrzębie-Zdrój, Gliwice i Chorzów.