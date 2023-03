Katowice: Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas "Kobietą Rynku Zdrowia"

Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas zdobyła przyznany po raz pierwszy tytuł "Kobiety Rynku Zdrowia”. Nagrodę wręczono podczas czwartkowej gali, wieńczącej pierwszy dzień VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Rozstrzygnięto też konkurs "Zdrowy samorząd".

"Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas jest doskonałym przykładem tego, jak bardzo kobiecość może pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów, przełamywać lody - właśnie w kontekście opieki koordynowanej, którą realizujemy" - mówił po wręczeniu nagrody minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Czasami to męskie - jeśli mogę tak powiedzieć - zadęcie, w różnych sytuacjach konfliktowych, niestety, nie przynosi skutku. A to, jak pani profesor prowadzi opiekę koordynowaną i te lody przełamuje - chapeau bas" - dodał szef resortu zdrowia.

Dziękując za wyróżnienie prof. Agnieszka Mastalerz-Migas wskazała, że w systemie ochrony zdrowia kobiet jest bardzo dużo, jednak nie wszystkie są widoczne.

"Kobiecie nie jest łatwo, dlatego, że życie kobiety to sztuka wyborów. Jeśli wybiera karierę - spotyka się z oskarżeniami, że zaniedbuje rodzinę. Jeśli wybiera rodzinę, to jest oskarżana, że nie dba o rozwój. Jeśli chce to łączyć - jest to związane z ogromną pracą i wysiłkiem. Bardzo się cieszę, że mimo wszystko jest nas naprawdę dużo - kobiet, które decydują się na tę niełatwa drogę łączenia życia rodzinnego i całkiem ciężkiej pracy" - powiedziała nagrodzona profesor.

"Czasem spotykamy się z sytuacjami, kiedy kobiecie jest dużo trudniej - z różnych, mniej przyjemnych powodów - w miejscu pracy. Ja zawsze miałam ogromne szczęście do szefów. Żeby nie szukać daleko - pan minister (Adam Niedzielski - PAP) - znakomity szef. Bardzo dziękuję, ponieważ nigdy nie miałam szklanych sufitów; zawsze tylko wystarczyło dużo pracować" - dodała prof. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Profesor jest konsultant krajową w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierowniczką Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezeską głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Nagrodę "Kobieta Rynku Zdrowia" przyznała redakcja Rynku Zdrowia. Ideą konkursu jest wyróżnienie menadżerek, lekarek, naukowczyń, badaczek, polityczek, urzędniczek, działaczek społecznych oraz przedstawicielek organizacji działających na rzecz pacjentów i rozwoju ochrony zdrowia. Przewodniczącą kapituły konkursowej była Paulina Gumowska, redaktor naczelna portalu i magazynu Rynek Zdrowia.

W konkursie wyłoniono 50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia, z których 10 odebrało wyróżnienia podczas czwartkowej gali. Nagrodzono kobiety, których praca - jak oceniono - w najbardziej znaczący sposób przyczynia się do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce i wpływa na rozwój medycyny.

W pierwszej piątce, obok prof. Agnieszki Mastalerz-Migas, znalazły się: prezeska Grupy Lux Med. Anna Rulkiewicz, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego Małgorzata Gałązka-Sobotka, przewodnicząca senackiej Komisji zdrowia Beata Małecka-Libera oraz szefowa Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Maria Libura.

Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły: Główna Inspektor Farmaceutyczna Ewa Krajewska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii prof. Brygida Kwiatkowska oraz dyrektorka Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca w Katowicach Klaudia Rogowska.

Podczas czwartkowej gali rozstrzygnięto także, zorganizowany po raz szósty, konkurs "Zdrowy samorząd", w którym wpłynęło 90 zgłoszeń. Nagrodzono województwa, gminy i powiaty realizujące najlepsze programy zdrowotne. W kategorii województw zwyciężyły urzędy marszałkowskie województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i małopolskiego, a w kategorii powiatów: starostwa powiatowe w Poznaniu, Wągrowcu i Żninie. Wśród gmin najlepsze okazały się Bielsko-Biała, Gdańsk i Kraków.

W internetowym głosowaniu czytelników Rynek Zdrowia i Portalu Samorządowego - organizatorów konkursu - zwyciężył samorząd Kołobrzegu - nagrodzony za program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.

