Katowice: Prognoza dalszego wzrostu zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu

Do końca 2021 r. liczba osób zatrudnionych w Katowicach w sektorze usług dla biznesu (Business Services Sector - BSS) wzrośnie z obecnych 27 tys. do 28,5 tys. - wynika z szacunków autorów raportu, zaprezentowanego we wtorek przez katowicki magistrat (w latach 2016-20 wzrost wyniósł 68 proc.).

Publikacja "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach" została przygotowana dla samorządu stolicy woj. śląskiego przez ABSL - organizację zrzeszającą najważniejszych inwestorów sektora usług dla biznesu, przy współpracy firm doradczych JLL i Mercer.

Obecnie - jak wynika z publikacji - Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych centrów usług biznesowych w Polsce. Na obszar ten przypada 7,8 proc. zatrudnienia w sektorze w skali Polski ogółem. W Katowicach i GZM funkcjonuje 114 centrów usług, należących do inwestorów z 19 państw.

W II kw. ub. roku w centrach funkcjonujących w analizowanym obszarze pracowało 27 tys. osób (o 2,8 tys. osób więcej niż w roku poprzednim). Centra będące własnością firm polskich zatrudniają 26,7 proc. pracowników sektora, w dalszej kolejności są to podmioty: amerykańskie 19,3 proc., francuskie 15,5 proc., brytyjskie 12,3 proc., niemieckie 8,2 proc. i niderlandzkie 4,9 proc..

W samych Katowicach pracuje 85 proc. całkowitej liczby pracujących w sektorze na obszarze zrzeszającej 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Spośród 114 funkcjonujących centrów, 54 (49 proc.) to centra IT, na które przypada 43,3 proc. ogółu zatrudnionych. Centra usług wspólnych (SSC/GBS) zatrudniają 33,1 proc. pracowników sektora ogółem, natomiast centra BPO (outsourcingu procesów biznesowych) - 12,3 proc.

Analitycy szacują, że w 2020 r. zatrudnienie w centrach usług dla biznesu wzrośnie w Katowicach i GZM o ok. 1,5 tys. osób. "Sektor dynamicznie się rozwija. W latach 2016-20 wzrost zatrudnienia w tychże centrach wynosił 68 proc." - zasygnalizował podczas wtorkowej prezentacji raportu jego współautor dr hab. Stanisław Umiński.

"Biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę zmian zatrudnienia oraz to, że sektor usług wspólnych okazał się dość mocno odporny na zgotowany nam przez Covid szok ekonomiczny szacujemy, że na koniec 2021 r. zatrudnienie będzie wynosiło 28,5 tys. - to jest prognoza bardzo realna. Jeśli program szczepień będzie szedł, jak zostało to zaplanowane, nie zabraknie szczepionek, to zatrudnienie może być jeszcze większe" - uznał Umiński.

Autorzy raportu wśród podstawowych danych dotyczących rozwoju Katowic podali m.in., że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Katowicach wynosi 6,2 tys. zł, co stanowi 119 proc. w relacji do średniej krajowej, natomiast poziom wynagrodzeń w centrach usług biznesowych w Katowicach wynosi 89,7 proc. względem średniej ogólnopolskiej wynagrodzeń w tym sektorze.

W całym kraju pod względem liczby centrów usług na koniec I kw. 2020 r. pierwsze miejsce zajmowała Warszawa (279 jednostek). Kolejne były: Kraków (234), Wrocław (188), Trójmiasto (158), Poznań (113) oraz Katowice i GZM (110); według danych na II kw. 2020 r. liczba centrów w Katowicach i GZM wzrosła do 114.

Zgodnie z raportem rocznym "Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2020", uwzględniającym siedem największych ośrodków, pod względem całościowej oceny jako miejsca prowadzenia działalności Katowice i GZM zajęły piątą pozycję (za Trójmiastem, Poznaniem, Wrocławiem i Warszawą). Na podstawie bardziej zaawansowanych metod analitycznych i szerokiego zbioru danych zbudowano ranking obiektywny, w którym Katowice i GZM są na trzecim miejscu.

Zgodnie z opiniami menedżerów z rankingu subiektywnego Katowice i GZM mają przewagę nad innymi miastami w zakresie kosztu wynajęcia powierzchni, oceny współpracy z lokalnymi uniwersytetami, poziomu płac oraz dostępności komunikacyjnej lotniczej i kolejowej. W rankingu obiektywnym podkreślono wysokie pozycje tego ośrodka w zakresie: dostępności kadr, dostępności drogowej - i pod względem ogólnej oceny miejsca prowadzenia działalności.

We wnioskach publikacji "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach" wskazano m.in., że w pespektywie długookresowej do dalszej poprawy atrakcyjności lokalizacyjnej prowadziły będą m.in. wzrost intensywności współpracy miast w obrębie GZM, a także poprawa stanu środowiska w regionie, wraz z realizacją planów zmian w górnictwie.