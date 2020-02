Katowice: Przebudowa ul. Dworcowej już w pełnym zakresie

Prace przy rozpoczętej w ub. roku w Katowicach przebudowie zaniedbanej ul. Dworcowej w ścisłym centrum, przed dawnym dworcem kolejowym, objęły już cały jej obszar – podał we wtorek katowicki magistrat. Oznacza to wyznaczenie przejść dla pieszych i brak możliwości wjazdu.

Według informacji miasta przewidziany tam deptak ma być gotowy w III kw. 2020 r.

"Przebudowa ul. Dworcowej to kolejny element metamorfozy śródmieścia, która polega na odzyskaniu przestrzeni dla pieszych. Kierowcy muszą przyzwyczaić się do zmian w centrum miasta w zakresie polityki parkingowej, a także na ul. Dworcowej, która staje się deptakiem miejskim" - zaznaczyła we wtorkowej informacji rzeczniczka urzędu miasta Ewa Lipka.

Jak wyjaśniła, od wtorku wygrodzona i objęta rozpoczętymi w listopadzie ub. roku pracami została już cała ul. Dworcowa - od ul. Św Jana do ul. Tylnej Mariackiej. Oznacza to brak możliwości wjazdu w ten rejon samochodem. Dla pieszych natomiast wytyczono zapewniające możliwość przejścia korytarze.

Lipka zaznaczyła, że wjazd na sąsiednią ul. Dyrekcyjną stał się możliwy wyłącznie od ul. Warszawskiej. Z kolei zasady dotyczące ruchu i postoju na ul. Dyrekcyjnej nie uległy zmianie - wjechać tam mogą tylko mieszkańcy, którzy parkują na swoich podwórzach lub garażach, a także pojazdy służb oraz zaopatrzenia - w godz. 4-10 oraz 18-24.

Wykonawcą przebudowy ul. Dworcowej jest firma Silesia Invest. Wartość umowy to 15,6 mln zł. Prace powinny zakończyć się w III kw. przyszłego roku. Ul. Dworcowa będzie już kolejną odnowioną przestrzenią Katowic. W poprzednich latach m.in. wyremontowano Rynek z okolicznymi ulicami, a wcześniej ul. Mariacką, na której koncentruje się rozrywkowe życie miasta.

Dotąd nieodnowiony pozostawał obszar w rejonie ul. Dworcowej, przy której mieszczą się m.in. hotele i przebudowywany dziś w znacznej części zabytkowy dawny dworzec - obecnie w nowych, prywatnych rękach. Główna część ul. Dworcowej, od skrzyżowania z ul. św. Jana do skrzyżowania z ul. Mielęckiego i Mariacką, służyła dotąd jako nieuporządkowany parking.

Centralnym punktem odnowionego miejsca ma być wyłączony z ruchu plac na wysokości zbiegu ul. Dworcowej i Dyrekcyjnej (o wymiarach około 55 m na 37 m). Od strony ul. św. Jana zaplanowano niewielki parking - na ok. 30 miejsc. Zamiast usuniętych w lutym br. trzech dotychczasowych drzew, posadzone mają zostać 54 nowe, wysokie na 4-5 m.

Przygotowana osobno przebudowa ul. Tylnej Mariackiej wiążę się z potrzebą utworzenia zaplecza reprezentacyjnego fragmentu miasta. W związku z wyłączeniem ruchu na ul. Dworcowej, ul. Tylna Mariacka stanie się docelowo dwukierunkowa. Przy murze oporowym terenu kolejowego ma powstać wielopoziomowy parking automatyczny na co najmniej 240 samochodów.

Wykonawcę parkingu automatycznego (bez przebudowy samej ulicy) miasto wyłoniło w 2018 r. Została nim firma Grand z Korzennej w woj. małopolskim, za cenę 19,7 mln zł brutto. W ub. roku magistrat sygnalizował, że parking ten powstanie w drugiej połowie 2020 r; jednocześnie w mieście od ma być wdrażana nowa polityka parkingowa.

Ma ona oznaczać znaczący wzrost cen w strefie płatnego parkowania dla osób spoza Katowic - przy jednoczesnym zagwarantowaniu znaczących upustów dla katowiczan, którzy będą posiadać kartę mieszkańca. Przetarg na dostarczenie i obsługę systemu Katowickiej Karty Mieszkańca trwa; ostatnio miasto wybrało najkorzystniejszą ofertę (system ma ruszyć w ciągu pół roku od umowy).

We wcześniejszych latach miasto wyłączyło z ruchu ul. Mariacką, która dziś jest popularnym deptakiem i lokalizacją restauracji, pubów i klubów, a także ul. Bankową, która przebiega między budynkami Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie rozważane jest też podobne rozwiązanie przy siedzibie Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego.