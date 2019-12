Katowice: Przygotowano koncepcję rewitalizacji Doliny 5 Stawów

Specjaliści przekazali właśnie władzom Katowic koncepcję rewitalizacji Doliny 5 Stawów. Wart 50 mln zł projekt ma być największym w zakresie zieleni miejskiej w mieście w ostatnich dekadach – poinformował w poniedziałek Urząd Miasta.

Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Borki i Hubertusy przygotowali inżynierowie z firmy AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska.

"Otrzymany przez miasto materiał jest zwieńczeniem wielomiesięcznych prac grupy architektów, którzy opracowali go na podstawie wytycznych wskazanych przez mieszkańców Katowic w ramach przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych" - przypomniał w poniedziałek nadzorujący to przedsięwzięcie wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun.

Katowiczanie uznali podczas konsultacji, że największymi atutami tego obszaru są: natura, czysta woda w stawach, cisza, zieleń, możliwość kąpieli oraz istnienie harcerskiej stanicy żeglarskiej.

Okolice stawów Morawa, Borki oraz trzech Hubertusów znajdujących się na terenie katowickich dzielnic Szopienic i Burowca tworzą zajmujący 157 hektarów kompleks przyrodniczo-krajobrazowy "Szopienice-Borki". Stawy powstały w XX wieku w miejscach, z których wydobywano piasek na potrzeby górnictwa. Łączna powierzchnia tego obszaru to 91 hektarów.

"Dolina 5 Stawów jest dziś zaniedbana. Ma jednak olbrzymi potencjał" - uważa prezydent Katowic Marcin Krupa. "Zgadzam się z mieszkańcami, którzy uznali, że ten obszar wymaga dużej interwencji, wysprzątania, uporządkowania, stworzenia dróg rowerowych, miejsc parkingowych. Zdecydowana większość katowiczan uznała, że stawy w przyszłości powinny mieć funkcję wypoczynkową, rekreacyjno-sportową i ekologiczną. I tak też się stanie" - zapewnił.

Zgodnie z koncepcją przy stawie Borki powstaną dwie plaże rekreacyjne i molo prowadzące do wyspy w zachodniej części stawu. W strefie przybrzeżnej powstaną m.in. toalety, przebieralnie, natryski, boisko do siatkówki plażowej czy krąg grillowy. W strefie wypoczynku będzie monitoring, nowe oświetlenie, zostaną zamontowane ławki, kosze na śmieci. Staw zostanie wyczyszczony z szuwarów.

Największe zmiany będą dotyczyć stawu Morawa wraz z nadbrzeżem. Morawa zostanie połączona z Borkami kanałem, który zwiększy możliwości w zakresie rekreacyjnego korzystania z kajaków i łódek. Na północnym brzegu Morawy powstanie plaża rekreacyjna, boisko do siatkówki plażowej, toalety, przebieralnie i natryski. Wzdłuż całego wschodniego brzegu, a więc równolegle do torów tramwajowych, powstanie drewniana promenada spacerowa, która połączy północną część stawu z południową. Na południowym brzegu - tj. przy stanicy harcerskiej, powstanie kolejna plaża z pełnym zapleczem. Przewidziano również w tym obszarze miejsce na punkt gastronomiczny. Na północno-zachodnim brzegu Morawy powstanie krąg grillowy oraz miejsce do przeprowadzania lekcji w terenie.

Z kolei trzy stawy Hubertus mają zachować bardziej "dziki" charakter. Zostaną oczyszczone z szuwarów i połączone wąskimi kanałami. Nad Hubertusem II pojawią się pomosty wędkarskie dla osób niepełnosprawnych. Na północnym brzegu Hubertusa III zostanie utworzona ścieżka edukacyjna wraz z miejscem do lekcji terenowych.

Cały obszar Doliny 5 Stawów zostanie połączony nowymi drogami rowerowymi, wraz z kilkunastoma wiatami rowerowymi i punktami wypoczynkowymi. Drogi rowerowe zostaną połączone z tymi już istniejącymi - wzdłuż ul. Sosnowieckiej w Katowicach oraz po stronie Sosnowca - z drogą rowerową okalającą Stawiki - co pozwoli włączyć się w Szlak Rowerowy Dawnego Pogranicza. Dodatkowo na całym obszarze powstaną również parkingi, m.in. przy zachodniej stronie stawu Borki oraz przy torach kolejowych pomiędzy Morawą a Hubertusami.

"Dużą zmianą oczekiwaną, szczególnie przez amatorów sportów wodnych, będzie kompleksowa przebudowa stanicy żeglarskiej na południowym brzegu Morawy. Tę inwestycję zrealizujemy szybciej niż rewitalizację całego obszaru stawów. Aktualnie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, która ma być gotowa w II kwartale przyszłego roku" - podkreślił wiceprezydent Bojarun.

Koszt kompleksowej rewitalizacji Doliny 5 Stawów szacowana jest na 50 mln zł. "Zakres prac będzie olbrzymi. Jednak środki, które wydamy, traktujemy nie jako koszt, ale inwestycję w wysoką jakość życia katowiczan. Dzięki temu ten obszar stanie się miejscem, w którym tysiące mieszkańców będą spędzać swój czas - tak, jak ma to miejsce w innych, popularnych zielonych częściach Katowic" - zaznaczył prezydent Krupa.

W pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie ogłoszony przetarg na projekt. Kolejny etap to wybór wykonawcy prac w terenie, które zgodnie z harmonogramem powinny się rozpocząć w II kwartale 2021 roku. Ze względu na duży zakres inwestycji, prace będą realizowane w etapach, by mieszkańcy możliwie szybko mogli zacząć korzystać z kolejnych zrewitalizowanych przestrzeni.