Katowice przygotowują projekt związany z Dzielnicą Nowych Technologii za 300 mln zł

Szacowany na 300 mln zł projekt związany z planami utworzenia „Dzielnicy Nowych Technologii - Katowickiego HUB-u Gamingowo-Technologicznego” przygotowuje lokalny samorząd. Miasto zamierza się też starać o środki na to przedsięwzięcie z budżetu państwa.

List intencyjny ws. budowy w Katowicach hubu technologiczno-gamingowego przedstawiciele władz samorządowych Katowic i Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisali wiosną ub. roku, w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej, w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Ogłoszono wówczas, że tzw. Dzielnica Nowych Technologii ma powstać na terenach zlikwidowanej niedawno, działającej przez blisko 200 lat kopalni Wieczorek, przy zabytkowym szybie Pułaski. Zgodnie z zamysłem miasta, miejsce tworzone wokół efektownych zabytkowych zabudowań poprzemysłowych, przy będącym atrakcją turystyczną historycznym osiedlu Nikiszowiec, ma skupiać firmy z branż e-sportu, sektora kreatywnego i technologicznego.

Na początku września magistrat ogłosił konkurs na koncepcje przekształcenia pokopalnianych przestrzeni w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii (termin składania prac wyznaczono na 22 grudnia br.). W trakcie piątkowej sesji rady miasta prezydent Katowic Marcin Krupa, odpowiadając na pytania radnych, poinformował m.in. o bieżącym etapie procesu inwestycyjnego.

"Jesteśmy w trakcie projektowania całej tej przestrzeni, na razie w zakresie funkcjonalno-użytkowym, z podziałem na konkretne strefy i etapy tego zadania. Jesteśmy też w trakcie składania aplikacji - na razie jest to w formie fiszki - o pozyskanie środków finansowych na realizację" - powiedział Krupa.

"Z tego, co wiem, jest to traktowane przez urząd marszałkowski jako jedna z priorytetowych inwestycji dla województwa. Na razie mówimy o kwocie 300 mln zł. Do tego toczą się rozmowy z Politechniką Śląską odnośnie kwestii współrealizacji centrum obliczeniowego, na które będziemy chcieli też szukać środków na zewnątrz, a które ma dopełnić całość tej strefy gamingowej" - wskazał.

"Ponieważ rośnie zainteresowanie tym rynkiem spodziewamy się, że jeżeli będziemy mieli odpowiednie narzędzia w tym miejscu i odpowiednią ilość wolnego terenu, będziemy w stanie przyciągnąć światowe marki, jeżeli chodzi o kwestię produkcji podzespołów czy urządzeń wykorzystywanych w grach komputerowych" - zasygnalizował Krupa.

W innym miejscu sesji prezydent Katowic ocenił, że planowane z Politechniką Śląską centrum obliczeniowe może być inwestycją o znaczeniu nie tyle miejskim czy regionalnym, co krajowym. "Wielkie wyzwania przed nami: mówimy o hubie technologicznym, mówimy o kwestii współpracy z Politechniką Śląską przy budowie wielkiego centrum obliczeniowego" - wskazał samorządowiec.

"Osobiście będę się w to mocno angażował, aby pozyskiwać środki na ten cel. Skoro nie da się w sposób systemowy, to może uznaniowy, będę starał się o środki z budżetu centralnego" - zadeklarował Krupa, nawiązując do uszczupleń dochodów samorządów wskutek Polskiego Ładu i mającego je rekompensować mechanizmu dotacyjnego.

Zakres trwającego obecnie konkursu dotyczy I etapu zakładanej inwestycji, czyli terenu po zachodniej stronie ul. Szopienickiej oraz istniejącej zabytkowej zabudowy po jej stronie wschodniej. Do konkursu dopuszczono 13 uczestników, którzy ostatecznie spełnili wymagania formalne. Ogłoszenie wyników konkursu (bądź jego unieważnienie) ma nastąpić 19 stycznia. Główną nagrodą ma być 100 tys. zł i zaproszenie do wykonania dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Cała Dzielnica Nowych Technologii ma objąć tereny wokół dwóch historycznych szybów wydobywczych kopalni Wieczorek - szybu Pułaski oraz szybu Poniatowski, powstałych w latach 1903-1910. Zlokalizowana będzie w sąsiedztwie zabytkowego osiedla Nikiszowiec.

Na terenie Katowickiego HUB-u Gamingowo-Technologicznego przewidziano utworzenie nowoczesnych powierzchni z przeznaczeniem pod studia nagrań, laboratoria, przestrzenie co-workingowe, biura, przestrzenie wystawienniczo-eventowe, centrum edukacyjne oraz data center.

Według miasta kluczem do sukcesu Dzielnicy Nowych Technologii powinno stać się skumulowanie w jednym miejscu firm z branży gamingowej i e-sportowej, a także pokrewnych im firm technologicznych, których rozwój i współpraca będą stymulowane przez lokalny samorząd.

Ważnym czynnikiem ma być przyciągnięcie dużych firm z branży gamingowej, wokół których tworzony będzie biznesowy ekosystem. Rewitalizacja i przekształcenie zabytkowej kopalni w nowoczesną przestrzeń ma stać się impulsem dla rozwoju dzielnicy, miasta i regionu.

Szyb Pułaski (historycznie Carmer) był jednym z pięciu szybów kopalni Wieczorek (dawniej Giesche), przeniesionej wraz z większością pozostałej infrastruktury Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej, a następnie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Inny cenny, choć znacznie mniejszy, kompleks pobliskiego szybu Poniatowski władze Katowic przejęły już od SRK.

