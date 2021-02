Katowice: Radni wydali dwie decyzje na podstawie „lex deweloper”

Katowiccy radni zaakceptowali w czwartek realizację dwóch inwestycji niezgodnych z lokalnymi planami zagospodarowania – na podstawie tzw. lex deweloper. Uchwalili też m.in. miejscowy plan dla blisko 70 ha terenu przylegającego do centrum od południa, pod kątem m.in. nowych mieszkań.

Radni - przy pojedynczych głosach sprzeciwu i wstrzymujących się - zgodzili się m.in. na ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kolońskiej w zachodniej części miasta, w rejonie osiedla Witosa, a także inwestycji mieszkaniowo-usługowej przy ul. Damrota, na skraju centrum miasta, w rejonie osiedla Paderewskiego.

W przypadku pierwszej inwestycji, jak wyjaśniali przedstawiciele inwestora, choć jest ona sprzeczna zarówno z miejscowym planem zagospodarowania, jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, wykorzystano zapis znoszący ograniczenie w przypadku terenów kolejowych.

Mający powstać przy ul. Kolońskiej dwusegmentowy budynek z dwupoziomowym parkingiem podziemnym ma udostępniać łącznie 3,1-3,6 tys. m kw. powierzchni użytkowej pod kątem 63-73 planowanych mieszkań. Jeden z segmentów ma liczyć 6 kondygnacji naziemnych, drugi - 7.

Radny Patryk Białas z Koalicji Obywatelskiej, będący także prezesem działającego na Śląsku stowarzyszenia BoMiasto, sprzeciwiał się zgodzie dla inwestycji przy ul. Kolońskiej, przytaczając argumenty m.in., że naruszy ona interesy społeczności lokalnej poprzez uszczuplenie terenów zieleni i terenów otwartych, powstanie w korytarzu ekologicznym, uniemożliwi w przyszłości tworzenie nowych połączeń transportowych w śladzie przebiegającej tam niegdyś linii kolejowej; jak argumentował, projektowane budynki nie nawiązują do otoczenia zarówno pod względem gabarytów, kompozycji, formy i estetyki.

Mający powstać przy ul. Damrota budynek z częścią usługową i parkingiem podziemnym ma udostępniać na 11 kondygnacjach naziemnych z łącznie 8-9 tys. m kw. powierzchni użytkowej 70-90 planowanych mieszkań i powierzchnię biurową i usługową do 1,8 tys. m kw.

Projektant tej inwestycji Tomasz Konior odpowiadał na pytania wybranego z list KO radnego Dawida Durała (niezależny) m.in., że jest ona niesprzeczna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, ponieważ korzysta z zapisów studium mówiących o zabudowie wielofunkcyjnej, zapisów wskazujących, że na zamknięciu ul. Damrota (inwestycja powstanie przy jej wyraźnym łuku) można kształtować dominanty, a także że w pobliżu znajdują się podobnej wysokości budynki 11-kondygnacyjne.

Radny Józef Zawadzki z klubu radnych Forum Samorządowe i Marcin Krupa przekonywał, że teren pod inwestycję przy ul. Kolońskiej, dotąd zarośnięty, wyglądał fatalnie. "Chciałem podziękować głównie panu prezydentowi Krupie, że zezwolił, żeby budować, bo wreszcie będzie wyglądać architektura bardzo ładnie - tak, jak należy" - ocenił Zawadzki.

"A oni lubią tylko blokować" - odniósł się Zawadzki do radnych wypowiadających się ws. inwestycji w kontekście "lex deweloper". "Tak samo, policja, jak oni rządzili, to lała pałami, a jak teraz porządek robi, to im się nie podoba" - dodał Zawadzki, nawiązując m.in. do policyjnych interwencji podczas pamiętanych w regionie górniczych manifestacji z początku 2015 r.

"Nie widzę analogii" - uznał przewodniczący rady miasta z tego samego ugrupowania Maciej Biskupski, choć wcześniej Durał wyjaśniał, że zagłosował tego dnia przeciw projektowi miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - w proteście przeciw działaniom policji podczas ostatnich manifestacji społecznych.

Ponadto, w czwartek radni Katowic przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla liczących łącznie 63 ha terenów położonych na północ i południe od ul. Ceglanej, na południe od autostrady A4 i centrum miasta. Plan ten scalił kilka obowiązujących tam wcześniej dokumentów planistycznych, uwzględniając m.in. liczne zamierzenia inwestycyjne.

W planie uwzględniono m.in. przygotowywaną w południowej części terenu infrastrukturę sportową Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (stadion lekkoatletyczny) czy kompleks hotelowy na terenie przylegającym do zjazdu z ul. Wita Stwosz na autostradę A4. W znacznej części terenu między kompleksem AWF i ul. Ceglaną, a także przy skrzyżowaniu ul. Ceglanej i Wita Stwosza dopuszczono zabudowę mieszkaniową.

Wśród zastrzeżeń znalazły się: ograniczenie wysokości budynków mieszkalnych wielorodzinnych do 5 kondygnacji i 18 metrów (do 7 kondygnacji i 23 metrów w przypadku łączenia z usługami) oraz do 6-7 kondygnacji i 23 metrów w przypadku najwyższych budynków usługowych.

Inny przyjęty w czwartek miejscowy plan zagospodarowania umożliwi utworzenie zapowiedzianego przez władze Katowic nowego parku miejskiego w rejonie ul. Leopolda i Wiertniczej, w północnej części miasta.