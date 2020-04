Katowice: Regionalna Izba Gospodarcza uruchomiła Centrum Wsparcia MŚP

Regionalna Izba Gospodarcza (RIG) w Katowicach we współpracy z władzami miasta uruchomiła Centrum Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Izba zaprasza do współpracy inne samorządy, które chcą wspólnie z nią pomagać swoim przedsiębiorcom.

"Przygotowaliśmy pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla przedsiębiorców, by pomóc jak najłatwiej przejść przez trudną sytuację. Posiadamy grono ekspertów we wszystkich branżach, tak aby firmy w potrzebie najszybciej mogły uzyskać najlepsze rozwiązania" - wyjaśnił we wtorek prezes RIG Tomasz Zjawiony.

Ekspertami są m.in. firmy należące do Izby, które dzięki zaangażowaniu w ten projekt zarabiają na udzielaniu porad innym potrzebującym firmom. "Mam nadzieję, że wspólnymi działaniami będziemy wyposażali przedsiębiorców w informację i wiedzę, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać na rynku" - powiedział prezes.

Dzięki środkom przekazanym przez samorząd Katowic, pod numerem 324 324 224 uruchomiono infolinię dla przedsiębiorców, którzy mogą bezpłatnie korzystać z doradztwa i porad eksperckich. W pierwszym okresie przygotowano pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla 150 firm. Powstaje też strona www.centrumwsparciamsp.pl, gdzie po wypełnieniu krótkiego formularza przedsiębiorcy otrzymają wsparcie ekspertów.

W ramach Centrum Wsparcia MŚP przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie prawa, finansów i pozyskania najtańszych środków, podatków i księgowości, kadr i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, marketingu i reklamy oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego. Oferta jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Katowicach.

Wiceprezes RIG Michał Dąbrowski podkreśla, że ważnym elementem procesu wsparcia firm jest tzw. matchowanie przedsiębiorców, czyli budowanie sieci powiązań i nowych rynków, aby po kryzysie odbudowały swoją pozycję. "Jako samorząd gospodarczy mamy zdiagnozowanych wiele firm, które opisane branżowo stanowią świetną bazę dla przedsiębiorstw, gdy np. będą one szukały nowych rynków zbytu czy partnerów biznesowych" - wyjaśnił Dąbrowski.

Centrum Wspierania MŚP, a w jego ramach Punkt Doradztwa Kryzysowego przygotowany przez RIG w Katowicach, to jeden z filarów ogłoszonego przez władze stolicy Górnego Śląska Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, który ma pełnić rolę samorządowej tarczy antykryzysowej dla działających w mieście firm. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

W Katowicach działa obecnie 48,5 tys. firm, z czego 46 tys. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele przedsiębiorstw znalazło się w krytycznej sytuacji - dochody większości tych firm, które nie mogą prowadzić działalności, spadły praktycznie do zera. To m.in. restauratorzy, fryzjerzy, rzemieślnicy, firmy kosmetyczne, podmioty branży turystycznej i inne firmy usługowe.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zapewnia, że na bieżąco monitoruje rozstrzygnięcia wydawane przez organy publiczne w zakresie wnioskowanego wsparcia przedsiębiorców. Apeluje też do samorządów innych miast woj. śląskiego o stworzenie programów wsparcia dla lokalnych firm.