Katowice: Rekordowa liczba przeszczepów szpiku kostnego

326 przeszczepów szpiku kostnego przeprowadzono w ub. roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. To placówka wykonująca w ostatnich latach najwięcej takich przeszczepów w Polsce. Miniony rok był pod tym względem rekordowy.

Z okazji obchodzonego w czwartek Ogólnopolskiego Dnia Transplantologii, katowicki szpital im. A. Mielęckiego podsuwał ubiegłoroczne wyniki dotyczące transplantacji. Placówka specjalizuje się m.in. w przeszczepach komórek krwiotwórczych, czyli szpiku kostnego. W 2022 r. wykonano tam 326 takich procedur, z czego 57 transplantacji allogenicznych (od dawcy obcego).

W 2021 roku w katowickiej placówce wykonano 310 przeszczepień szpiku, w tym 132 transplantacje allogeniczne, a w pandemicznym roku 2020 - 312 transplantacji, w tym 127 allogenicznych. Ogółem w szpitalu im. Mielęckiego przeprowadzono dotąd blisko 5,5 tys. przeszczepów komórek krwiotwórczych.

"Liczba transplantacji autologicznych, czyli autoprzeszczepów, pozostaje na tym samym poziomie i oscyluje wokół 170 rocznie. Najczęstszym wskazaniem do tego typu zabiegów jest szpiczak plazmocytowy. W odniesieniu do transplantacji allogenicznych wskazaniem jest głównie ostra białaczka szpikowa" - poinformował prof. Grzegorz Helbig, kierujący Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku szpitala im. A. Mielęckiego.

"W porównaniu do poprzednich lat odnotowaliśmy wzrost transplantacji od dawców rodzinnych nie w pełni zgodnych - haploidentycznych. W 2022 roku wykonaliśmy 24 takie transplantacje, a w 2021 roku 16" - dodał profesor.

Pierwszy przeszczep szpiku - autotransplantację - wykonano w katowickim ośrodku 26 kwietnia 1991 roku. W 1997 roku wykonano tu pierwszy w Polsce przeszczep od dawcy niespokrewnionego; zabiegu dokonał profesor Jerzy Hołowiecki z zespołem. Obecnie Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK im. A. Mieleckiego w Katowicach to czołowy ośrodek transplantacji szpiku w Polsce. Od 2018 roku katowicki szpital wykonuje także przeszczepy od dawców haploidentycznych, czyli spokrewnionych, ale nie w pełni zgodnych.

W 2020 roku, pomimo pandemii koronawirusa, w katowickim szpitalu przeprowadzono 312 transplantacji szpiku kostnego - najwięcej w kraju. To o 10 proc. więcej zabiegów, niż w również rekordowym roku 2019, kiedy to katowicki szpital także był na czele ogólnopolskiego zestawienia liczby wykonanych przeszczepów, przeprowadzając 284 transplantacje. Ogółem w 2020 roku w Polsce odnotowano spadek liczby takich zabiegów o około 10 proc. Rok 2022 przyniósł kolejny rekord liczby transplantacji w katowickiej placówce.

Szpital im. A. Mielęckiego należy również do wiodących polskich ośrodków transplantacji narządowych. W 2022 roku przeprowadzono tu 38 transplantacji wątroby oraz 115 transplantacji nerek. To wzrost w stosunku do poprzednich lat - w 2021 roku w placówce przeprowadzono 30 transplantacji wątroby i 108 nerki, a w roku 2020 roku odpowiednio 24 i 85 transplantacji tych narządów. "Nie chodzi tu jednak o rekordy, ale o liczbę chorych, którym pomogliśmy" - podsumował dyrektor szpitala dr Włodzimierz Dziubdziela.

Obchodzony 26 stycznia Ogólnopolski Dzień Transplantacji przypada w rocznicę pierwszego w Polsce udanego przeszczepu nerki, który przeprowadzono w 1966 r. w Warszawie. Był to wtedy 621. taki zabieg na świecie; pierwszy miał miejsce w roku 1954. Obchody Dnia Transplantacji służą promocji idei transplantologii, a także zwiększeniu społecznej wiedzy o możliwości przekazania narządów po śmierci.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach to położona w centrum miasta placówka o blisko 130-letniej tradycji. Jest tu 14 poradni specjalistycznych oraz 8 oddziałów szpitalnych, na bazie których działa 7 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

