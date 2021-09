Katowice: Rozpoczął się 13. Europejski Kongres Gospodarczy

Ponad 7 tys. uczestników zgłosiło swój udział w rozpoczętej w poniedziałek w Katowicach 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przeszło dwie trzecie z nich osobiście odwiedzi katowickie centrum kongresowe, pozostali będą uczestniczyć w debatach online.

Jak podkreślił podczas poniedziałkowej ceremonii otwarcia trzydniowego kongresu jego organizator, prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik, w odpowiedzi na wyzywania okresu pandemii kongres zmienił się, dostosowując do nowych warunków. Tym samym, dzięki hybrydowej formule i nowym formom przekazu, wydarzenie zwiększyło zasięg swojego oddziaływania.

"Europejski Kongres Gospodarczy pozostał otwartym i niezależnym forum debaty o europejskiej gospodarce, o warunkach jej rozwoju, przyszłości Europy i Polski" - podkreślił prezes Kuśpik, przypominając zmiany, jakie zaszły w Polsce i świecie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, kiedy organizowany jest katowicki kongres.

"W ostatnich 13 latach, co mogliśmy obserwować organizując kolejne edycje kongresu, polska gospodarka i samorządy dokonały cywilizacyjnego skoku, m.in. dzięki naszej obecności w UE. Tempo tego rozwoju zahamowała pandemia, ale na krótko. Powrót do normalności przebiega szybciej niż mogliśmy przewidywać" - ocenił prezes Grupy PTWP.

"Z drugiej strony - znaków zapytania przybyło; poszerzyły się obszary niepewności, nowa sytuacja geopolityczna wpływa na globalny handel, wciąż jest niepewna sytuacja epidemiczna, nadal walczymy z pandemią" - wyliczał Kuśpik. Przypomniał, że wśród wiodących tematów tegorocznego kongresu są m.in. odbudowa gospodarki po pandemii czy zielona transformacja, stawiająca przed firmami nowe wyzwania, modyfikując strategie i przesuwając biznesowe priorytety.

"Zmieniły się także oczekiwania obywateli, konsumentów wobec dostawców dóbr czy usług. Przyspieszyły procesy digitalizacji i inwestycje w nowe technologie" - mówił organizator kongresu. Większość z tych zagadnień znalazła się w agendzie tegorocznego kongresu, podczas którego w ciągu trzech dni zaplanowano ponad sto dyskusji panelowych.

Szef Rady Programowej kongresu, b. premier i b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek przypomniał, iż podczas kolejnych edycji na kongresie poruszano tematy najważniejsze w danym czasie dla Polski i Europy.

"Podczas pierwszego kongresu w 2009 r. zajmowaliśmy się kryzysem, który był wówczas dotkliwy. Potem były skutki kryzysów energetycznych, przygotowanie Polski do prezydencji w UE, wielkie inwestycje związane z napływem środków z Unii Europejskiej, plan Junckera, a rok temu Europejski Zielony Ład i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji" - wyliczał Buzek. Wskazał, że wiodącymi tematami kongresu każdorazowo są zagadnienia, mające ogromny wpływ na to, co będzie działo się w gospodarce i polityce w kolejnych latach.

Uczestników 13. edycji kongresu powitali w Katowicach gospodarze miasta i regionu. Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak ocenił, iż kongres, który w odpowiedzi na pandemię stał się wydarzeniem hybrydowym, z możliwością zdalnego uczestnictwa, jest tym samym dobrym przykładem budowania odporności na kryzys i szukania szans rozwojowych tam, gdzie często inni ich nie dostrzegają.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek nawiązał do szpitala tymczasowego dla chorych na CIVID-19, który do wiosny działał właśnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie obecnie odbywa się kongres. "To miejsce w ostatnich miesiącach uratowało ponad tysiąc ludzkich istnień" - podkreślił wojewoda śląski.

Wieczorek przypomniał, że "pandemia zatrzymała świat Europę i Polskę na jakiś czas", jednak - jak mówił - "Polska jako jedna z pierwszych państw na świecie wróciła na ścieżkę odbudowy". "Wróciliśmy do potencjału wzrostu PKB sprzed pandemii (…); Polska jest obecnie w fazie czysto wzrostowej" - ocenił wojewoda.

W agendzie rozpoczętego w poniedziałek kongresu znalazły się m.in. takie zagadnienia jak odbudowa europejskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią, zielona transformacja, wyzwania cyfryzacji oraz dyskusje wokół programu Polski Ład. W dorocznym spotkaniu biorą udział przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej, szefowie wiodących firm oraz instytucji wsparcia biznesu, a także naukowcy i eksperci.

Poniedziałkową sesję inauguracyjną, moderowaną przez Jerzego Buzka, poprzedziło odtworzenie adresowanego do uczestników kongresu wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. W rozpoczętej później debacie pod hasłem "Gospodarka - czas odbudowy" wzięli udział m.in. minister ds. europejskich Konrad Szymański oraz - w formule online - wiceszef Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Marosz Szefczovicz.

Jak informują organizatorzy, udział w trzydniowym kongresie potwierdzili szefowie wielu resortów - nie tylko gospodarczych - polskiego rządu, m.in. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, minister zdrowia Adam Niedzielski, a także prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, prezes ZUS Gertruda Uścińska oraz przedstawiciele wiodących spółek Skarbu Państwa i prywatnego biznesu.

W programie przewidziano liczne debaty dotyczące m.in. transformacji energetycznej, cyfryzacji, e-commerce, nowych technologii, rozwoju sztucznej inteligencji, ochrony zdrowia czy samorządu. Po raz szósty kongresowi towarzyszy poświęcone startupom wydarzenie European Tech and Start-up Days.

Organizowany od 2009 r. Kongres należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. Rekordowa pod względem frekwencji była edycja kongresu w 2019 roku, kiedy w imprezie i wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło ponad 15,5 tys. osób. W ub. roku, kiedy z powodu pandemii kongres miał charakter hybrydowy (odbywał się stacjonarnie i online), katowickie centrum kongresowe odwiedziło ok. 3,5 tys. osób, a trzykrotnie więcej obserwowało debaty online. Oszacowano, iż unikalna liczba użytkowników, którzy obejrzeli wybrane sesje w internecie, przekroczyła 100 tys. Było to największe hybrydowe wydarzenie w Polsce.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl