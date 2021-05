Katowice rozpoczęły nabór wniosków o dotacje z RPO do ekoinwestycji mieszkańców

Katowicki magistrat rozpoczął w środę nabór wniosków o dotacje do wymian węglowych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Dotacje przewidują pokrycie do 100 proc. kosztów netto nowego systemu grzewczego. Realizacja wniosków planowana jest od I kw. 2022 r. do końca kwietnia 2023 r.

Jak wynika ze środowej informacji miasta, katowicki program pozwala na wymianę starego węglowego źródła ciepła (do 3 klasy włącznie) na jeden z systemów niskoemisyjnych: pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy lub kocioł na biomasę.

Równolegle do zmiany źródła ciepła można wnioskować o dofinansowanie do montażu systemu fotowoltaicznego, kolektorów słonecznych, wykonania lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, a także wykonania przyłącza ciepłowniczego oraz budowy albo przebudowy istniejącego przyłącza gazu lub energii elektrycznej.

Wnioski o dotacje można składać od środy do 4 czerwca br. wyłącznie w formie papierowej, osobiście w Miejskim Centrum Energii, przy ul. Młyńskiej lub listownie na adres Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice. Miasto zastrzega, że liczba wymian w ramach projektu będzie ograniczona, a o możliwości uzyskania dofinansowania decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

W informacjach na stronie Miejskiego Centrum Energii katowiccy samorządowcy wskazują, że projekt "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych" jest planowany do realizacji w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z informacjami ze strony o funduszach europejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego obecnie, do końca czerwca br., trwa nabór wniosków miast w tym konkursie, przy czym mogą w nim uczestniczyć: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Godów, Katowice, Knurów, Myszków, Pszczyna, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Żory oraz Żywiec.

Podobny nabór wniosków mieszkańców pod kątem środków z tego źródła, kierowanych na dotacje do wymiany starych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, prowadzi już samorząd Rybnika. Zgodnie z informacjami tamtejszych samorządowców, ich projekt dotacji przewidziany był pierwotnie do realizacji w 2019 r., co pozwoliłoby mu się wpisać w terminy wynikające z uchwały antysmogowej woj. śląskiego.

Dotąd jednak koordynujący RPO zarząd woj. śląskiego nie zdecydował o rozstrzygnięciu w tym zakresie, a zgodnie z informacjami przekazanymi rybnickim samorządowcom przez urząd marszałkowski procedura rozstrzygnięcia naboru, ujmującego m.in. ten projekt, nastąpi w grudniu br.

Oznacza to, że umowy miasta z mieszkańcami będą mogły być podpisywane najwcześniej w I kw. 2022 r. W związku z tym dofinansowanie kierowane będzie do mieszkańców, którzy planują wymianę źródła ciepła w 2022 r., względnie wiosną 2023 r. Zgodnie z wprowadzoną w 2017 r. regionalną uchwałą antysmogową do końca 2021 r. w całym woj. śląskim należy zlikwidować niespełniające norm piece używane powyżej 10 lat.

