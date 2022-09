Katowice: Rozpoczęły się Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Ponad 200 wystawców z 11 krajów uczestniczy w rozpoczętych we wtorek w Katowicach Międzynarodowych Targach Expo Katowice - Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, zorganizowanych po trzyletniej, wydłużonej przez pandemię przerwie.

"Mamy firmy z Wielkiej Brytanii, jak również z Czech, Słowacji, Słowenii. Z tych nowych to Stany Zjednoczone, Indie. Bardzo się cieszymy, że te targi się rozrastają i że mamy coraz więcej wystawców zza zagranicy" - powiedziała prezes Expo Katowice Iwona Gramatyka.

"Targi to nie tylko pokaz maszyn, urządzeń, potencjału naszych dostawców, ale przede wszystkim miejsce do dyskusji i do poszukiwania bezpieczeństwa energetycznego Polski i świata" - dodała.

Wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun zwrócił uwagę, że miejsce organizacji targów - Międzynarodowe Centrum Kongresowe - powstało w ostatnich latach dokładnie w miejscu, gdzie jeszcze ponad 20 lat temu wydobywała węgiel kopalnia. "Dzisiaj spoglądamy na węgiel trochę inaczej, wcale nie jesteśmy zwolennikami zupełnej rezygnacji z wydobycia. Oczywiście musi to być realizowane w trochę innym wymiarze niż dotychczas. Spojrzenie na węgiel powinno być troszkę inne. Można go wydobywać, można go nawet spalać, ale musimy szukać takich technologii, które są przyjazne dla środowiska i takich technologii, które umożliwią nam bezpieczeństwo energetyczne, co w wyniku zagrożenia zza wschodnią granicą jest dla nas niezwykle istotne" - powiedział wiceprezydent Bojarun.

Targom, które potrwają do 9 września, towarzyszą m.in. 5. Polski Kongres Górniczy (koordynowany przez Politechnikę Śląską), konferencja Silesian Energy Storage Forum (organizowana przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG) i konferencja "Metan z kopalń węgla kamiennego". Wśród imprez towarzyszących będą też konkursy: dla wystawców - "Innowacyjny Produkt & Technologie Expo Katowice" i dla studentów uczelni wyższych oraz studenckich kół naukowych - "Innowacje w Przemyśle EXPO KATOWICE", przygotowany przez organizatora targów oraz miesięcznik naukowo-techniczny "Napędy i Sterowanie".

Tegoroczne targi górnicze zyskały szerszą niż dotąd formułę i nowe segmenty wystawiennicze: pod wiodącą nazwą Międzynarodowe Targi Expo Katowice - Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w tym samym miejscu i terminie - odbędą się także: Targi B2Energy, Targi EcoDom oraz Targi Maszyn i Urządzeń.

Dotąd katowickie targi górnicze odbywały się co dwa lata. Poprzednia edycja imprezy, pod nazwą Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2019, miała miejsce trzy lata temu.

