Katowice: Rozpoczyna się budowa nowej sali Akademii Muzycznej

Akt erekcyjny Akademickiej Strefy Sztuki Scenicznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach wmurowano w poniedziałek. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Uroczystość odbyła się w obchodzone w poniedziałek po raz pierwszy nowe święto państwowe - Narodowy Dzień Powstań Śląskich. "Po to te powstania śląskie były między innymi - żeby można było powołać konserwatorium muzyczne, żeby można było rozwijać teraz Akademię Muzyczną i tę piękną śląską kulturę" - powiedział wicepremier Gliński.

Nowy obiekt będzie - jak mówił - kolejną piękną przestrzenią w Katowicach, która będzie się wypełniała muzyką. "Teraz wielki nacisk będzie położony na sztuki sceniczne, przede wszystkim taniec, z czego się bardzo cieszymy. To już będzie pełne spektrum, a także wspaniałe warunki pracy dla wszystkich specjalności" - dodał.

"To jest poszerzenie naszych możliwości, takiego obiektu dla naszej akademii jeszcze nie mieliśmy. Sala, która będzie w nowym budynku, będzie dawała doskonałe warunki zarówno do prezentacji operowych, jak i do spektakli tanecznych, a taniec to najnowszy nasz kierunek" - powiedział rektor Akademii Muzycznej w Katowicach prof. Władysław Szymański.

Działkę pod budowę nowego obiektu, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby uczelni, przekazały władze Katowic. Cechą nowego budynku ma być przeszklenie w jego środkowej części, dzięki któremu m.in. pasażerowie przejeżdżających przez Katowice pociągów mają nadal dostrzegać efektowną elewację głównego gmachu Akademii Muzycznej. Przeszklenie - w intencji projektantów - ma też pomagać budynkowi nawiązywać relacje z otoczeniem - mieszkańcami dzielnicy, miasta i regionu.

Sercem obiektu ma być sala widowiskowa dla ok. 300 widzów lub słuchaczy, z systemem pozwalającym modyfikować głębokość sceny i orkiestronem, czyli kanałem dla orkiestry. Autorami wybranego w konkursie projektu są Aleksander Bednarski i Mariusz Komraus z katowickiej pracowni SLAS.

Jak poinformował rektor, koszt budowy szacowany jest obecnie na ok. 100 mln zł. Uczelnia dysponuje na tę chwilę środkami na wybudowanie obiektu w stanie surowym zamkniętym.

Akademia Muzyczna w Katowicach prowadzi działalność w kilku budynkach m.in. w pochodzącym z przełomu XIX i XX w. gmachu w stylu neogotyckim, który został wzniesiony jako niemiecka szkoła zawodowa. W latach 20. ub. wieku mieściła się w nim pierwsza siedziba Sejmu Śląskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl