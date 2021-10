Katowice: Rozpoczyna się montaż nowego Systemu Informacji Miejskiej

Montaż nowego Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Katowicach rozpoczął samorząd Katowic – pierwsze tablice z nazwami ulic i numeracją porządkową pojawiły się na ulicach w pobliżu Rynku. Do wyboru ostatecznej wersji kolorystycznej systemu przyczynili się mieszkańcy.

Jak podało we wtorkowej informacji biuro prasowe katowickiego magistratu, pierwsze tablice z nazwami ulic można już zobaczyć w śródmieściu: na skrzyżowaniu ul. Staromiejskiej i Dyrekcyjnej. Kolejne pojawią się we wtorek na skrzyżowaniu ulic Staromiejskiej i św. Jana, a także na Rynku w rejonie placu kwiatowego. Na budynku przy ul. Staromiejskiej 13 i 15 pojawiły się tabliczki z numeracją porządkową nieruchomości.

W dalszej kolejności, do końca tego roku, nowe tablice pojawią się w części dzielnic Koszutka oraz Bogucice, a także Nikiszowcu - pod koniec tego roku. Kolejne elementy Systemu Informacji Miejskiej wprowadzane będą w 2022 r. i obejmą pozostały obszar miasta.

"Po konsultacjach eksperckich i społecznych, wypracowaliśmy charakterystyczną, nowoczesną, jednolitą, a przede wszystkim czytelną koncepcję Systemu Informacji Miejskiej. SIM nie tylko wzmocni identyfikację wizualną Katowic, ale sprawi, że nawigacja po mieście będzie łatwiejsza, w szczególności dla osób starszych i z niepełnosprawnościami" - ocenił prezydent Katowic Marcin Krupa.

Nawiązał do przeprowadzonego w poprzednich miesiącach procesu wypracowywania ostatecznego wyglądu całego systemu. Po fali krytyki zaprezentowanych w ub. roku pierwotnych rozwiązań projektowych - przygotowanych przez wyłonioną w przetargu firmę, bez konsultacji ze specjalistami - powołano bowiem zespół ekspercki z udziałem przedstawicieli katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, który przygotował propozycję rozwiązań z dwiema opcjami kolorystycznymi.

W wiosennych konsultacjach, w których oddano blisko 8 tys. głosów, mieszkańcy wybrali opcję czarno-żółtą nawiązującą do kolorystyki heraldycznej Katowic. Do wyboru była jeszcze kombinacja bieli i szarości.

Miasto akcentuje, że istnieje już możliwość bezpłatnego pozyskania i montażu tablicy z numerem porządkowym budynku na wszystkich nieruchomościach położonych w śródmieściu oraz części dzielnic Koszutka, Bogucice, Dąb oraz Janów-Nikiszowiec. Samorząd zaprasza zainteresowanych właścicieli i zarządców do składania wniosków o nieodpłatne wykonanie i montaż tablic adresowych

Inicjatorami powołania zespołu eksperckiego, który wypracował ostateczny kształt katowickiego SIM, byli prezydent Krupa oraz rektor ASP w Katowicach prof. Grzegorz Hańderek. Do udziału w zespole zaproszono m.in. ekspertów ASP, przedstawicieli Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, miasta, pracowni Linia z Wrocławia, która przygotowała pierwotną koncepcję systemu oraz firmy Utal, która wykonuje obecnie oznakowanie.

W trakcie spotkań zespołu, katowicka ASP zaproponowała dwie wersje SIM: kontrastową - charakterystyczną i monochromatyczną - neutralną.

"Koncepcja kontrastowa nawiązuje do kolorów heraldycznych, czyli zestawienia wykorzystywanego w identyfikacji miasta. To charakterystyczne połączenie, które już jest kojarzone z Katowicami i może wzmocnić tożsamość wizualną miasta. Dzięki zestawieniu ciemnej szarości, bieli i żółci gwarantuje maksymalne kontrasty. Jest to połączenie rekomendowane dla osób starszych i z dysfunkcją wzorku, zapewniające odcinanie się od tła" - wyjaśniała dr Zofia Oslislo-Piekarska z uczelni.

W styczniu br. miasto rozstrzygnęło przetarg na zmianę SIM. Wygrała go spółka Utal, producent znaków i tablic rejestracyjnych z Poznania. Szacowany koszt wykonania to 11,5 mln zł, przy czym zmiana pierwotnego projektu nie wpłynie na tę wartość.

