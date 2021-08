Katowice rozpoczynają budowę dwóch połączeń rowerowych

Budowę dwóch ważnych dla katowickich rowerzystów połączeń rozpoczynają władze miasta. Zjazd pod rondo od strony dzielnicy Koszutka oraz połączenie Doliny Trzech Stawów z drogą wiodącą m.in. do zabytkowego osiedla Nikiszowiec ułatwią poruszanie się rowerami po stolicy regionu.

Jak poinformował w poniedziałek katowicki magistrat, prace przy obu inwestycjach mają rozpocząć się jeszcze w sierpniu br. Ich łączny koszt to blisko 4,5 mln zł.

W tym tygodniu wykonawcy zostanie przekazany teren inwestycji, która ułatwi ruch rowerowy pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka. Dotąd bowiem, na drodze rowerzystów podróżujących do połączeń pieszo-rowerowych pod rondem od strony Parku Śląskiego czy dzielnicy Koszutka stają schody z podjazdami dla wózków.

Jak wynika z informacji miasta, w miejscu części schodów zaplanowano budowę pochylni rowerowej umożliwiającej wygodny zjazd pod rondo i wyjazd spod niego. Nowa droga powstanie od strony nasypu wzdłuż ul. Chorzowskiej, przy tzw. "niebieskich blokach". Przebudowana zostanie część istniejących schodów, a w ich miejsce powstanie tzw. ciąg pieszo-rowerowy.

Aby zniwelować różnicę wysokości wynoszącą 3,2 m, planowana jest budowa pochylni o długości blisko 58 m i szerokości 4,1 m. Wzdłuż trasy pojawią się barierki. Aby zapewnić pieszym i rowerzystom bezpieczne poruszanie się, ścieżki zostaną oddzielone płaskim oznaczeniem. Całość ma być gotowa we wrześniu 2022 r. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 3,4 mln zł.

Do końca miesiąca miasto zamierza też przekazać wykonawcy plac budowy rowerowego połączenia osiedla Paderewskiego (w rejonie ul. Granicznej i Pułaskiego) z ul. Gospodarczą, która wiedzie m.in. w kierunku dzielnicy Janów z zabytkowym osiedlem Nikiszowiec. Połączenie to pobiegnie przez rekreacyjny teren Doliny Trzech Stawów.

Licząca ok. 1,5 km trasa ma powstać wzdłuż ul. Pułaskiego oraz na terenie Doliny Trzech Stawów do wiaduktu wzdłuż al. Górnośląskiej (autostrada A4). Powstanie też tzw. ciąg pieszo-rowerowy od tego wiaduktu do przejścia w rejonie węzła Murckowskiego, w kierunku ul. Gospodarczej. Koszt tej inwestycji przekracza 900 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2022 r.

Obecnie w Katowicach trwa m.in. budowa drogi rowerowej łączącej południowe dzielnice miasta ze ścisłym centrum. Połączy ona od południa istniejącą trasę od południa 200-metrowym odcinkiem wzdłuż ul. Jankego z węzłem przesiadkowym Brynów i dalej pobiegnie wzdłuż ul Kościuszki. Koszt wyniesie 1,7 mln zł, a długość ok. 1,4 km. Zakończenie prac przewidywane jest na październik br.

Władze Katowic wskazują, że w latach 2014-2020 w mieście powstało ponad 37 km nowych dróg rowerowych: w 2014 r. - ok. 5,3 km, w 2015 r. ok. 1,9 km, w 2016 r. ok. 6,5 km, w 2017 r. ok. 7,1 kmw 2018 r. ok. 4,3 km, w 2019 r. ok. 3,1 km i w 2020 r. ok. 8,9 km. W ub. roku wydano na ten cel ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwowano ok. 14 mln zł. Pod koniec 2020 r. w Katowicach było blisko 180 km tras rowerowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl