Katowice: Ruszył nabór wniosków budżetu obywatelskiego

Nabór wniosków do tegorocznej, siódmej edycji budżetu obywatelskiego Katowic, rozpoczął się w poniedziałek. Ze względu na zagrożenie koronawirusem i potrzebę ograniczania kontaktów z innymi osobami, wyjątkowo do wniosków nie należy dołączać podpisów poparcia.

"Wnioski złożone bez list poparcia, ze względu na tę szczególną sytuację, o ile spełnią inne kryteria - zostaną uznane za poprawne. Jednocześnie ze względu na fakt zamknięcia urzędu dla bezpośredniej obsługi mieszkańców, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną" - zaznaczył w poniedziałek naczelnik wydziału komunikacji społecznej urzędu miasta Maciej Stachura.

"Wniosek można dostarczyć na kilka sposobów: złożyć go przez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu miasta, przesłać drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu (z wszystkimi załącznikami, prócz listy poparcia) lub skorzystać ze specjalnego generatora wniosków, który wkrótce zostanie udostępniony" - wyjaśnił Stachura.

Wnioski od mieszkańców będą przyjmowane do 4 maja. Do 25 maja zakończy się weryfikacja formalna, a z końcem sierpnia weryfikacja merytoryczna. Od 7 do 20 września w głosowaniu elektronicznym mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze projekty, które zostaną zrealizowane w 2021 r., lub w 2022 r. w przypadku zadań dwuletnich.

Budżet obywatelski w Katowicach jest największy wśród miast wojewódzkich pod kątem puli środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jego łączna pula to 31,6 mln zł, z czego 5 mln zł prezydent Marcin Krupa wydzielił w tym roku na tzw. "zielony budżet": sadzenie drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy warsztaty edukacyjne w zakresie przyrody i ekologii.

Pozostałe 26,6 mln zł zostanie rozdysponowane w ramach zwykłego budżetu obywatelskiego. W ramach tej puli 3 mln zł przeznaczone są na zadania ogólnomiejskie, 18,6 mln zł - na projekty dzielnicowe, a 5 mln zł będzie służyło utrzymaniu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w kolejnych pięciu latach.

Wśród dzielnic najwięcej środków, ze względu na największą liczbę mieszkańców, przypadnie dzielnicom: Ligota-Panewniki (1,38 mln zł), Śródmieście (1,31 mln zł) oraz Piotrowice-Ochojec (1,15 mln zł).

Wszelkie informacje dostępne mają być na stronie www.BO.katowice.eu oraz pod numerem telefonu 32 2593142. "Urzędnicy, choć nie mogą bezpośrednio przyjmować mieszkańców, cały czas pracują i udzielają telefonicznie i mailowo wszelkich informacji związanych z budżetem obywatelskim i zielonym budżetem. W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt" - zadeklarował Stachura.

Katowiccy urzędnicy akcentują, że budżet obywatelski cieszy się tam stale rosnącą popularnością. O ile w 2014 r. głosy oddało w nim 4,4 proc. uprawnionych mieszkańców, w ubiegłorocznym głosowaniu - już 18,89 proc. W sześciu poprzednich edycjach katowiczanie wybrali 750 projektów, z których prawie 600 już zrealizowano.

Miasto zastrzega, że wprowadzony w tym roku "zielony budżet" jest podobny do budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków i ich weryfikacji, ostatecznie przybierając jednak formę konsultacji społecznych.

Katowiczanie mogą nadsyłać swoje wnioski od początku kwietnia do 14 maja. Potem przejdą one weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Pula 5 mln zł podzielona jest na zadania ogólnomiejskie (1 mln zł) i dzielnicowe (4 mln zł).