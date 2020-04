Katowice: Ruszył nabór wniosków do „zielonego budżetu”

Nabór wniosków do „zielonego budżetu”, czyli puli budżetu obywatelskiego wydzielonej wyłącznie na cele związane z miejską przyrodą i ekologią, rozpoczął w środę samorząd Katowic. Pod tym kątem wydana ma zostać kwota 5 mln zł (cały budżet obywatelski to ponad 30 mln zł).

Miasto zastrzega, że wprowadzony w tym roku "zielony budżet" jest podobny do budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków i ich weryfikacji, ostatecznie przybierając jednak formę konsultacji społecznych. Jego środki mogą zostać przeznaczone na: sadzenie drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy warsztaty edukacyjne w zakresie przyrody i ekologii.

Pula 5 mln zł podzielona jest na zadania ogólnomiejskie (1 mln zł) i dzielnicowe (4 mln zł). Każdej z 22 dzielnic Katowic przypadnie kwota uzależniona od liczby mieszkańców, przy jednoczesnym dodatkowym premiowaniu mniejszych jednostek.

Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły do "zielonego budżetu" na specjalnych formularzach, który można m.in. przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną: na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu albo w wiadomości e-mail na adres zielonybudzet@katowice.eu.

Katowiczanie mogą nadsyłać swoje wnioski w tym zakresie od początku kwietnia do 14 maja. Według wcześniejszych informacji pierwszy etap weryfikacji zgłoszeń do "zielonego budżetu" potrwa do 1 czerwca (z wynikami etapu w połowie czerwca). Kolejny, bardziej szczegółowy etap weryfikacji, potrwa do 24 sierpnia. Potem będzie pracował zespół oceniający projekty, a informacja o wyborze zadań do realizacji ma być ogłoszona przed końcem września.

Informacje o poszczególnych wynikach weryfikacji projektów mają trafiać na stronę internetową bo.katowice.eu.

Według samorządowców z Katowic tamtejszy "zielony budżet" będzie prawdopodobnie największy w Polsce. Podobne rozwiązania działają już m.in. w Białymstoku (od 2019 r. - 1 mln zł) czy Lublinie (od 2017 r. - 2 mln zł rocznie), na którym wzorowała się stolica woj. śląskiego.

Nabór wniosków do zasadniczej części tegorocznej, siódmej edycji budżetu obywatelskiego Katowic, ruszył 16 marca. Ze względu na zagrożenie koronawirusem do przesyłanych drogą elektroniczną wniosków nie należy dołączać podpisów poparcia. Wnioski, o ile spełnią inne kryteria - zostaną uznane za poprawne.

Wnioski do budżetu obywatelskiego będą przyjmowane do 4 maja. Do 25 maja zakończy się weryfikacja formalna, a z końcem sierpnia weryfikacja merytoryczna. Od 7 do 20 września w głosowaniu elektronicznym mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze projekty, które zostaną zrealizowane w 2021 r., lub w 2022 r. w przypadku zadań dwuletnich.

Budżet obywatelski w Katowicach jest największy wśród miast wojewódzkich pod kątem puli środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jego łączna pula to 31,6 mln zł, z czego w ramach zwykłego budżetu obywatelskiego (poza "zielonym budżetem" zostanie rozdysponowane 26,6 mln zł.

W ramach tej puli 3 mln zł przeznaczone są na zadania ogólnomiejskie, 18,6 mln zł - na projekty dzielnicowe, a 5 mln zł będzie służyło utrzymaniu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w kolejnych pięciu latach. Wśród dzielnic najwięcej środków, ze względu na największą liczbę mieszkańców, przypadnie dzielnicom: Ligota-Panewniki (1,38 mln zł), Śródmieście (1,31 mln zł) oraz Piotrowice-Ochojec (1,15 mln zł).

Wszelkie informacje dostępne mają być na stronie bo.katowice.eu oraz pod numerem telefonu 32 2593142. "Urzędnicy, choć nie mogą bezpośrednio przyjmować mieszkańców, cały czas pracują i udzielają telefonicznie i mailowo wszelkich informacji związanych z budżetem obywatelskim i zielonym budżetem. W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt" - zadeklarował Stachura.

Katowiccy urzędnicy akcentują, że budżet obywatelski cieszy się tam stale rosnącą popularnością. O ile w 2014 r. głosy oddało w nim 4,4 proc. uprawnionych mieszkańców, w ubiegłorocznym głosowaniu - już 18,89 proc. W sześciu poprzednich edycjach katowiczanie wybrali 750 projektów, z których prawie 600 już zrealizowano.