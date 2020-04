Katowice: Ruszyły konkursy z pulą 0,5 mln zł dla ludzi kultury

Pół miliona złotych przeznaczyły Katowice na wsparcie miejscowych twórców podczas epidemii COVID-19. We wtorek rozpoczął się nabór zgłoszeń w konkursach dla ludzi kultury, ogłoszonych w ubiegłym tygodniu w ramach Katowickiego Pakietu dla Kultury.

"Dziś działania w całym kraju, także w Katowicach, koncentrują się na ratowaniu życia i zdrowia ludzi oraz reaktywowania gospodarki, ale musimy pamiętać o kulturze, by wszelkie inicjatywy po zniesieniu obostrzeń mogły znowu wystartować i tworzyć atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. Gdy kryzys minie, to właśnie przemysł czasu wolnego będzie ponownie stanowić w dużej mierze o jakości życia w mieście. Dlatego przygotowaliśmy Katowicki Pakiet dla Kultury, który ma być dodatkowym narzędziem, i który umożliwi artystom i podmiotom kulturalnym przetrwanie kryzysu" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Pakiet opiera się na czterech filarach. Pierwszy z nich to bezpośrednie wsparcie dla katowickich twórców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających w sektorze kultury. Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłosiła właśnie cztery konkursy.

Największy z nich to Lokata w Kulturę. Do 14 maja twórcy indywidualni, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na polu kultury w Katowicach (w tym przedsiębiorcy) mogą zgłaszać swoje oryginalne pomysły na działalność w czasie pandemii. "Czekamy na propozycje projektów o wysokiej jakości artystycznej, które przede wszystkim pozwolą korzystać z nich jak najszerszej grupie odbiorców za pośrednictwem internetu. Ale w konkursie startować mogą też twórcy, którzy zaproponują stworzenie dzieła, które będą mogli zaprezentować po ustaniu pandemii. Może to być na przykład nowa kompozycja czy przeprowadzenia zdalnych prób do spektaklu teatralnego" - wyjaśnił dyrektor instytucji Katowice Miasto Ogrodów Piotr Zaczkowski.

Projekty można zgłaszać zdalnie za pomocą formularza dostępnego na stronie miasto-ogrodow.eu. Oceni je komisja złożona m.in. z przedstawicieli świata kultury, a wyniki zostaną ogłoszone 20 maja. Program ma formę konkursu, dlatego autorzy wybranych projektów otrzymają nagrody pieniężne - nawet do 7 tys. zł, które będą mogli przeznaczyć na realizację swoich pomysłów. Formuła konkursu nie zwolni ich jednak z obowiązku rozliczenia się z wyników swojej pracy organizatorowi.

Na konkurs Lokata w Kulturę przeznaczona jest największa część pieniędzy z puli - 300 tys. zł. 40 tys. zł, trafi do młodych twórców kultury. O 20 nagród po 2 tys. zł mogą się starać np. uczniowie czy studenci szkół artystycznych, którzy mają pomysł na promocję swojej sztuki w sieci albo chcą stworzyć swoje artystyczne portofolio na konkursy czy przeglądy.

Promocji katowickich artystów będzie służył także konkurs dla mediów. Katowickie telewizje i stacje radiowe mogą otrzymać nawet 50 tys. zł na programy, które będą promowały kulturę powstającą w Katowicach. Większa część tej kwoty musi jednak trafić do artystów np. jako honoraria. Nie zapomniano też o ludziach pióra. Konkurs na nowe utwory literackie lub poetyckie ma pulę nagród wysokości 10 tys. zł. Wszystkie nagrodzone teksty przeczytamy potem na łamach miesięcznika "Nasze Katowice".

Uczestnicy wszystkich tych konkursów muszą spełnić podstawowy warunek - muszą być zameldowani w Katowicach lub - jak w przypadku organizacji pozarządowych - muszą być w mieście zarejestrowane.

Katowicki Pakiet dla Kultury zakłada także czasowe zwolnienie z czynszów, podatków miejskich i opłat śmieciowych dla wszystkich prowadzących działalność kulturalną w lokalach wynajmowanych od miasta.