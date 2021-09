Katowice: Siedem innowacyjnych rozwiązań wyróżnionych w konkursie Start-up Challenge 2021

Siedem innowacyjnych rozwiązań m.in. z dziedziny medycyny, sztucznej inteligencji, informatyki, energetyki i budownictwa wyróżniono w konkursie Start-up Challenge 2021, rozstrzygniętym podczas zakończonego w środę w Katowicach 13. Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Konkurs, do którego zgłosiło się 170 startupów, zorganizowano w ramach towarzyszącej katowickiemu kongresowi szóstej edycji European Tech and Start-up Days. Spośród finałowej osiemnastki wiodących startupów wybrano najlepsze pomysły w sześciu kategoriach oraz przyznano jedno wyróżnienie specjalne. W konkursie zwyciężyły: Cloud Partners, CUX, IDENTT, MAB Robotics, SunRoof Technology, WARMIE oraz Wood Pack.

"Poziom był tak wysoki, że równie dobrze mogliśmy wybrać dwie finałowe osiemnastki. Będziemy dbali o to, by o tych projektach pamiętać. Zaproszenie na Europejski Kongres Gospodarczy będzie dla nich zawsze otwarte" - zadeklarował w środę organizator katowickiego kongresu oraz European Tech and Start-up Days, prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik.

Do konkursu Start-up Challenge można było zgłosić innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces. Od pierwszej edycji w 2016 r. do konkursu zgłoszono łącznie ponad tysiąc projektów z całego świata. Wśród laureatów są firmy działające z sukcesem w wielu sektorach gospodarki.

W tym roku w kategorii Health&Biotechnology wyróżniono projekt WARMIE - system zdalnego i ciągłego monitorowania temperatury ran i ciała pacjentów w celu wykrywania infekcji. Mierzona wartość temperatury jest przesyłana bezprzewodowo do zainstalowanej na smartfonie użytkownika aplikacji, umożliwiającej odczyt temperatury i rejestrowanie jej zmian. System wspiera proces leczenia - może być wykorzystywany w profilaktyce, diagnostyce i terapii.

W kategorii Environment zwyciężył projekt SunRoof Technology, mający wspierać społeczności w dążeniu do neutralności energetycznej poprzez oferowanie technologii, a w przyszłości także mechanizmów finansowych, wspierających dostęp do niej. SunRoof to m.in. zintegrowane fotowoltaiczne dachy czy fasady pozwalające tworzyć inteligentne domy przyszłości, a także systemy pozwalające na płynne zarządzanie energią i dążenie do stworzenia formuły wirtualnej elektrowni.

W kategorii New Industry zwyciężył MAB Robotics: startup, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie związane z pracami inspekcyjnymi i serwisowymi wewnątrz podziemnych instalacji. Zespół rozwija niewielkich rozmiarów czworonożne roboty, służące jako uniwersalne platformy nośne dla sensorów i narzędzi do poruszania się w podziemnych tunelach. Środowiskiem demonstracyjnym są sieci ciepłownicze, gdzie wykorzystywane są zasilane i sterowane przewodowo roboty kołowe.

W kategorii Tradition&Modernity wybrano Wood Pack: modułowy system konstrukcji szkieletowych. To gotowa do montażu drewniana konstrukcja szkieletowa składająca się z powtarzalnych modułowych elementów konstrukcji budynku, wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami złącznymi i precyzyjną instrukcją montażu. System oferuje inwestorom budowę prostych w montażu drewnianych domów.

W kategorii Business Processes wygrał CUX: narzędzie wykrywające wzorce zachowań i doświadczeń użytkowników na stronach internetowych. Wykorzystując uczenie maszynowe do analizy jakościowej, rozwiązanie pomaga firmom nie tylko zaoszczędzić czas (do tej pory poświęcany na samodzielną, manualną analizę danych), ale też utrzymać wzrost sprzedaży, przewidując zachowania klientów.

W tej kategorii, organizator konkursu zdecydował o przyznaniu wyróżnienia specjalnego dla Cloud Partners - usługi migracji infrastruktury klientów do chmury hybrydowej i publicznej. Oprogramowanie obniżające koszty chmury - Cloudmizer, pozwala na analizę, ocenę, rekomendację i optymalizację kosztową infrastruktury dostarczanej przez głównych dostawców, takich jak AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. Głównym elementem oprogramowania są algorytmy uczenia maszynowego oraz funkcjonalności sztucznej inteligencji.

W kategorii Client&Lifestyle zwyciężył IDENTT: startup, udostępniający system wyposażony w algorytmy wspierające proces weryfikacji tożsamości tam, gdzie jej potwierdzenie jest niezbędne w procesie obsługi klienta. Automatyczna weryfikacja pozwala na dokładniejsze i bardziej wiarygodne zweryfikowanie dokumentu niż przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. W połączeniu z biometrycznym sprawdzeniem wizerunku osoby, firma korzystająca z takich rozwiązań ma większą szansę na wykrycie np. potencjalnych wyłudzeń.

