Katowice: Spotkanie szefowej MFiPR z unijną komisarz ds. spójności i reform

Negocjacje polityki spójności, przygotowanie założeń Umowy Partnerstwa oraz realizacja celów klimatycznych Unii Europejskiej były głównymi tematami poniedziałkowego spotkania minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z unijną komisarz ds. spójności i reform Elisą Ferreirą.

Minister i komisarz spotkały się w Katowicach, gdzie obie uczestniczyły w konferencji pt. "W kierunku zielonej gospodarki". Poprzedziło ją m.in. spotkanie inaugurujące unijny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wspierać regiony szczególnie narażone na negatywne skutki transformacji klimatycznej.

Minister Jarosińska-Jedynak poinformowała, że resort funduszy i polityki regionalnej prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów do nowej perspektywy finansowej UE.

"Kluczowym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym wykorzystania Funduszy Europejskich jest Umowa Partnerstwa. Przygotowanie założeń Umowy Partnerstwa poprzedziły szerokie konsultacje społeczne oraz intensywny nieformalny dialog z Komisją Europejską" - zaznaczyła minister, cytowana w komunikacie prasowym swojego resortu.

Minister podziękowała unijnej komisarz za dostrzeżenie trudniejszej pozycji wyjściowej biedniejszych państw oraz tych z wysokim odsetkiem zatrudnionych w przemyśle związanym z emisją CO2. "Doceniamy przygotowaną przez Komisję Europejską propozycję wsparcia regionów, które muszą ponieść ogromne koszty społeczno-gospodarcze, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną" - zapewniła.

Poniedziałkowe spotkanie inaugurujące Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w konferencji uczestniczyli m.in. samorządowcy i inni potencjalni beneficjenci tego mechanizmu, było jego pierwszą w krajach UE prezentacją. Minister funduszy i polityki regionalnej oceniła, że propozycja Komisji Europejskiej w tym zakresie oznacza nowe możliwości i może być szansą dla regionów węglowych.

"Polska będzie prawdopodobnie największym beneficjentem Funduszu. Otrzymamy ok. 2 mld euro, czyli ok. 27 proc. z całego budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ta kwota to oczywiście kropla w morzu potrzeb, zarówno tych polskich regionów węglowych, które dopiero rozpoczną swoją transformację, jak i tych powęglowych, które już ją rozpoczęły i wciąż borykają się z jej negatywnymi skutkami" - mówiła Jarosińska-Jedynak.

Minister podkreśliła, że polski rząd dąży i podejmuje działania, które mają na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej. "Do neutralności klimatycznej chcemy dojść w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem krajowych warunków społecznych i gospodarczych" - zadeklarowała, przypominając, iż jako strona Porozumienia Paryskiego Polska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w drugiej połowie XXI wieku.

Podczas wizyty na śląsku minister Jarosińska-Jedynak wraz z komisarz Ferreirą odwiedziły kopalnię w Bytomiu. Komisarz Ferreira podkreśliła podczas katowickiej konferencji, że konieczność "zielonej transformacji" nie jest problemem Śląska czy Polski, ale wspólnym problemem całej Unii - stąd stworzenie mechanizmów łagodzących skutki przekształceń związanych z dążeniem do neutralności klimatycznej.