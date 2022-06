Katowice: Światowe Forum Miejskie zgromadziło blisko 16,4 tys. osób

W Katowicach zakończyła się w czwartek jedenasta sesja Światowego Forum Miejskiego (ang. World Urban Forum – WUF11). To największe na świecie wydarzenie poświęcone rozwojowi miast zgromadziło – stacjonarnie i online – blisko 16,4 tys. uczestników ze 155 krajów.

Głównym organizatorem pięciodniowej konferencji WUF11 był Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ang. United Nations Human Settlements Programme), znany jako UN-Habitat. Jak poinformowała dyrektor wykonawcza tej organizacji Maimunah Mohd Sharif, raport końcowy WUF11 zawiera sześć głównych wniosków.

"Po pierwsze, oceniamy, iż pomimo skutków pandemii COVID-19, to miasta nadal są głównymi ośrodkami rozwoju. Po drugie - zwracamy uwagę, iż COVID-19 cofnął postęp w walce z ubóstwem i spowodował pojawienie się nowych grup osób ubogich" - mówiła szefowa UN-Habitat podczas czwartkowej ceremonii zamknięcia forum w katowickim Spodku.

Trzeci wniosek WUF11 dotyczy poparcia dla koncepcji "miasta 15-minutowego", czyli takiego, w którym podstawowe usługi są dostępne dla mieszkańców w odległości kwadransa drogi pieszo lub rowerem.

Wśród kolejnych wniosków WUF11 jest postulat wsparcia dla nieformalnego zatrudnienia w miastach (zamiast karania go), rekomendacja dotycząca rozwiązań służących uodparnianiu miast na zmiany klimatu, a także postulat działań na rzecz zawierania "nowych kontraktów społecznych", zapewniających mieszkańcom miast kluczowe dla godnego życia sprawy: dochód, mieszkanie i opiekę zdrowotną.

Maimunah Mohd Sharif zachęcała, by w przezwyciężaniu problemów czerpać z doświadczeń miast, którym udało się wdrożyć dobre rozwiązania. Jak zauważyła, nadal to właśnie w miastach kumuluje się wiele kluczowych problemów: od zagrożeń klimatycznych, poprzez zachowania przemocowe i kryzys mieszkaniowy po rozmaite konflikty.

"Lepsza przyszłość miast wymaga poradzenia sobie z kryzysem miejskim. Presja w tym zakresie rośnie, podobnie jak rośnie liczba osób ubogich w miastach - wymaga to poważnych zmian w sposobie kształtowania naszych miast. Jeżeli na czas nie zajmiemy się tymi wyzwaniami, czekają nas wielkie problemy w obszarach zurbanizowanych. Cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za to w przyszłości, będzie znacznie wyższa niż dziś" - przekonywała Maimunah Mohd Sharif, wskazując, iż to władze miast powinny jako pierwsze reagować i działać, by miasta były bardziej odporne na wyzwania.

Dyrektor wykonawcza UN-Habitat zaznaczyła, że podczas dyskusji WUF11 mocno obecna była problematyka związana z wojną w Ukrainie. "W tym kontekście bardzo jasno mówiono, by zapewnić (miastom ukraińskim - PAP) szeroką współpracę, osadzoną we władzach miejskich" - powiedziała Maimunah Mohd Sharif.

Jak poinformowała, lista rozmaitych zobowiązań, podjętych podczas WUF11 w Katowicach, będzie jeszcze otwarta do końca lipca. Obecnie znajduje się na niej 51 różnych działań, deklarowanych przez państwa, miasta i organizacje pozarządowe. Wszystkie one będą włączone do raportu końcowego z WUF11 i ujęte w planach działania w ramach realizacji agendy miejskiej ONZ.

Podczas ceremonii zamknięcia WUF11 szefowa UB-Habitat oficjalnie ogłosiła, że gospodarzem dwunastej sesji WUF za dwa lata będzie Kair - w czwartek przedstawiciel egipskiego rządu odebrał w Katowicach symbol WUF, przekazany przez polskich organizatorów 11. sesji. Maimunah Mohd Sharif poinformowała także, że w październiku br. w Turcji świętowany będzie - pod egidą ONZ - Dzień Osiedli Ludzkich oraz Dzień Sprzątania Świata.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która była pełnomocniczką rządu ds. organizacji WUF11, poinformowała podczas ceremonii zamknięcia forum, iż wzięło w nim udział 16.389 osób ze 155 krajów - ponad 10 tys. osób stacjonarnie w Katowicach i ponad 6 tys. osób online. Poniedziałkowa ceremonia oficjalnego otwarcia WUF11 w katowickim Spodku zgromadziła 5615 osób.

"Te liczby pokazują (…) wielki sukces Polski i miasta Katowice w realizacji tak ważnego wydarzenia" - oceniła Jarosińska-Jedynak. W organizacji forum pomagało ponad 250 wolontariuszy, z których najmłodszy miał 16, a najstarszy 74 lata. Ponad 500 rozmaitych wydarzeń tłumaczyło na różne języki ponad 200 tłumaczy, a także ponad 40 tłumaczy języka migowego. Organizatorzy zadbali o dostępność forum dla osób niepełnosprawnych, zasilanie obiektów konferencyjnych zieloną energią i pełny recykling zużytych materiałów.

"Światowe Forum Miejskie było ważnym krokiem w kierunku przeglądu sposobu wdrażania nowej agendy miejskiej, ale również ważną platformą wymiany poglądów i opinii na temat zrównoważonego rozwoju" - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Dyskutowaliśmy o tym, jak zwiększać odporność miast na różnego rodzaju zagrożenia; jak sprawić, by miasta były bardziej otwarte na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W kontekście wojny w Ukrainie dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób odbudowywać miasta po wojnie, ale również innych kataklizmach. Myślę, że osobiste świadectwo mera Charkowa o skali zniszczeń w wyniku działań wojennych bardzo nas poruszyło i pokazało, jak wiele jest do zrobienia. Ważnym tematem były również finanse miejskie i współpraca z biznesem" - relacjonowała wiceminister.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak oceniła, że choć Światowe Forum Miejskie ze swej natury nie jest miejscem podejmowania działań legislacyjnych czy podpisywania ważnych oficjalnych dokumentów i zobowiązań, jednak rekomendacje WUF11 na pewno będą brane pod uwagę w działaniach służących rozwojowi i budowie lepszej przyszłości miast.

"Wierzę, że kształtując przyszły rozwój miast, nie tylko wsłuchamy się w końcowy dokument WUF11, czyli Katowicką Deklarację Działań, ale przejdziemy do konkretnych przedsięwzięć. Bo to nie czas na plany; to czas na podejmowanie ważnych, istotnych i czasami odważnych działań" - mówiła podczas ceremonii zakończenia forum wiceminister funduszy i polityki regionalnej, odpowiedzialna za organizację katowickiego forum ze strony polskiego rządu.

