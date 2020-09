Katowice: Tężnia z budżetu obywatelskiego powstanie na dużym osiedlu

Tężnia solankowa powstanie w ramach budżetu obywatelskiego na jednym z największych osiedli Katowic – Osiedlu Tysiąclecia. W tym roku, inaczej niż dwóch poprzednich latach, nie będzie realizowany projekt zakupu wozu strażackiego dla miejscowych strażaków - ochotników.

W siódmej edycji budżetu obywatelskiego, z pulą ok. 17 mln zł, mieszkańcy Katowic złożyli 415 wniosków na prawie 90 mln zł. Po weryfikacji do głosowania dopuszczono rekordowe 319 projektów (273 zadania lokalne i 46 ogólnomiejskich). Do realizacji wybrano 122 zadania.

W związku z uruchomieniem w Katowicach Zielonego Budżetu oraz epidemią koronawirusa tegoroczna pula BO wyniosła 17 mln zł (w poprzednim roku ponad 30 mln zł). W tym roku oddano też mniej głosów niż w ub. roku - 44,3 tys. wobec 46,9 tys. w 2019 r.

Cytowany w czwartkowej informacji miasta nt. wyników głosowania prezydent Katowic Marcin Krupa podziękował wnioskodawcom i głosującym za zaangażowanie. "Przez ostatnie sześć lat zrealizowaliśmy w Katowicach ponad 600 projektów zgłoszonych przez mieszkańców o wartości przekraczającej 80 mln zł. Pomaga nam to budować i wzmacniać społeczeństwo obywatelskie" - ocenił Krupa.

"Jeśli ktoś korzysta z wodnego placu zabaw, drogi rowerowej czy ławeczki osiedlowej, na którą wcześniej głosował, to później chętniej uczestniczy w następnych edycjach budżetu obywatelskiego i namawia do tego samego swoich sąsiadów" - dodał.

Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej, 14,7 tys. głosów dostał pomysł budowy tężni solankowej na Osiedlu Tysiąclecia, między rondami Sybiraków i Stryji (koszt realizacji to 2,5 mln zł). Drugie miejsce zajął projekt budowy tężni solankowej w Parku Kościuszki, na który oddano 13,5 tys. głosów (wartość zadania 0,7 mln zł).

"Jednak wartość tego zadania, podobnie jak projektu, który zajął trzecie miejsce, tj. zakupu wozu gaśniczego dla OSP w Podlesiu, nie mieściła się w wolnych środkach po odliczeniu wartości zwycięskiej tężni z Osiedla Tysiąclecia" - zastrzegł naczelnik wydziału komunikacji społecznej magistratu Maciej Stachura.

"Dlatego zgodnie z regulaminem do realizacji przeznacza się kolejny projekt, który mieści się w tej puli, a więc z miejsca siódmego - i jest to +Nowoczesna fizjoterapia w Szpitalu Murcki+, który uzyskał 4,4 tys. głosów" - wyjaśnił Stachura.

Najwięcej głosów wśród projektów lokalnych otrzymał projekt: "Ogród sensoryczny ze skwerem przy ul. Tysiąclecia", który otrzymał 5,2 tys. głosów. Ogród ten uzupełni zwycięską tężnię solankową: znajdzie się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Oba te projekty, podobnie jak 14 innych zadań wybranych do realizacji, to zadania dwuletnie, a więc ich realizacji należy spodziewać się w 2022 r.

Pozostałych 106 projektów zostanie zrealizowanych w 2021 r. Wiele z nich dotyczy infrastruktury rowerowej (m.in. drogi rowerowe wzdłuż ul. Sikorskiego na odcinku między Graniczną i Paderewskiego, do Fabryki Porcelany w Zawodziu czy wzdłuż ul. Meteorologów). Powstaną pasy rowerowe na ul. Sokolskiej (między ul. Chorzowską, a Misjonarzy Oblatów) i dwie kolejne stacje roweru miejskiego.

Decyzją mieszkańców zbudowane zostaną też cztery nowe psie wybiegi: na Osiedlu Paderewskiego, w Koszutce, Bogucicach i w Burowcu. Projekty doświetlenia przejść dla pieszych będą realizowane m.in. na Kokocińcu, w Ligocie i Panewnikach, Wełnowcu i Józefowcu czy w Podlesiu. Inne inwestycje zakładają remont jednego ze szkolnych basenów, budowę słowni plenerowej czy rozbudowę toru rolkowego.

Z projektów kulturalnych w dzielnicy Zawodzie powstanie mural, a mieszkańcy dzielnicy Murcki wybrali adaptację jednego ze szkolnych pomieszczeń na studio wokalne. Pełne wyniki głosowania dostępne są na stronie bo.katowice.eu. Do 5 października trwa zbieranie uwag i propozycji zmian w procedurze budżetu obywatelskiego.

W poprzednich dwóch latach dwukrotnie w katowickim budżecie obywatelskim jednymi z największych realizowanych przedsięwzięć były zakupy samochodów ratowniczo-gaśniczych. W ub. roku wybrany został projekt zakupu takiego wozu o wartości 1,2 mln zł dla ochotniczej straży pożarnej w dzielnicy Kostuchna; rok wcześniej wybrano zakup wozu o wartości 1,1 mln zł dla OSP Zarzecze.