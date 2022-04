Katowice: Trwa 14. Europejski Kongres Gospodarczy

Ponad 8,5 tys. uczestników zgłosiło swój udział w rozpoczętej w poniedziałek w Katowicach 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Nurtem przewodnim wydarzenia są wojna w Ukrainie, jej dotychczasowe i przewidywane następstwa oraz pomoc Ukrainie.

Jak podkreślił podczas poniedziałkowej ceremonii otwarcia trzydniowego kongresu jego organizator, prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik, miesiące poprzedzające wydarzenie ukazały rosnący wpływ na gospodarkę czynników geopolitycznych, zaburzonych łańcuchów dostaw i innych perturbacji o charakterze globalnym.

"Nie przypuszczaliśmy jednak, że przyjdzie nam się spotkać w realiach wojny w Europie, wojny w której agresor dopuszcza się ciężkich zbrodni. Tak, jak cała Polska i demokratyczny świat, potępiamy napastnika, potępiamy Rosję. Pomagamy tym, którzy dzielnie się bronią. Apelujemy o opracowanie i wdrożenie planu wsparcia Ukrainy - politycznego, gospodarczego, humanitarnego" - mówił Kuśpik.

"Po 24 lutego zmieniliśmy gruntownie przygotowaną już agendę kongresu, którego nową misją stała się właśnie wszechstronna pomoc Ukrainie. Jak powinna ona wyglądać, jakich narzędzi potrzebujemy, czego będzie od nas, Europejczyków, wymagała realizacja takiego planu. Kongres w tej bardzo bogatej obsadzie jest świetnym miejscem na potrzebną nam debatę" - ocenił.

Zaznaczył, że zmiany, jakie przyniosła wojna, widać dziś we wszystkich dziedzinach życia, w relacjach międzynarodowych, w architekturze bezpieczeństwa, w energetyce i branży surowcowej, w logistyce i handlu; odbijają się one także na kosztach działalności, kosztach życia, zachowaniach konsumentów czy podejmowanych codziennych decyzjach.

"Zainteresowanie tegorocznym kongresem potwierdza, jak bardzo potrzebujemy takiej bezpośredniej rozmowy. Coraz bardziej powszechne staje się przekonanie, że potrzebujemy silnej i zjednoczonej w działaniu Europy, dobrze funkcjonującej gospodarki i sprawnej administracji, bo tylko silni będziemy mogli skutecznie pomagać, będziemy odporni, będziemy w stanie stanowczo przeciwstawić się złu" - wskazał organizator EKG.

"Niezależnie od tego, jak długo potrwa wojna, bardzo proszę: nie przyzwyczajajmy się do wojny, okrucieństw i kłamstwa. To, czego jesteśmy świadkami, jest jak najbardziej odległe od normy. Nie takiego świata chcemy dla naszych dzieci. Mam nadzieję, że Europejski Kongres Gospodarczy, który właśnie rozpoczynamy, dołoży pewien wkład w lepszą przyszłość dla Europy" - dodał Kuśpik.

Uczestników 14. edycji EKG powitali w Katowicach gospodarze miasta, regionu i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Prezydent Katowic Marcin Krupa nawiązał do niespodziewanych zmian w Europie i na świecie, które przekładają się na konieczność zmian dotychczasowych planów i strategii. "Chciałbym, abyśmy dzisiaj i kolejne dwa dni mocno zastanowili się i znaleźli rozwiązania, które będziemy mogli - my, jako samorządowcy, ale i politycy różnych krajów - włączać do swoich działań i decyzji" - zaapelował Krupa.

W trakcie otwarcia Kongresu minutą ciszy uczczono górników, którzy zginęli w ostatnich dniach w kopalniach Pniówek i Zofiówka.

Sesję inauguracyjną, poprzedzoną wystąpieniami premiera Mateusza Morawieckiego oraz komisarz Unii Europejskiej ds. energii Kadri Simson, poświęcono wojnie w Ukrainie, zmianom w globalnej architekturze geopolitycznej, planowi dla Ukrainy i uniezależnieniu się od rosyjskich surowców. Uczestniczyli w niej m.in. wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna (online) i minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański.

Kolejne sesje tego dnia mają być poświęcone m.in. pakietowi Fit for 55 (z udziałem komisarz Simson), cyfrowej transformacji, infrastrukturze transportowej, sztucznej inteligencji, Polskiemu Ładowi (w zakresie wyzwań dla biznesu), inwestycjom, zielonej transformacji energetyki, portom morskim nad Bałtykiem, atutom i problemom euro (waluty), problemom branży transportowej czy gospodarce w kontekście wojny na Wschodzie.

Jak informują organizatorzy, udział w kongresie potwierdzili szefowie wielu resortów polskiego rządu, m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister zdrowia Adam Niedzielski, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wiceminister finansów Artur Soboń czy pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

W programie przewidziano 150 sesji z udziałem tysiąca prelegentów, w tym debaty dotyczące m.in. transformacji energetycznej, cyfryzacji, e-commerce, nowych technologii, rozwoju sztucznej inteligencji, ochrony zdrowia czy samorządu. Odbywać się będą prezentacje, gale, briefingi, nieoficjalne spotkania i kuluarowe dyskusje.

Po raz siódmy kongresowi będzie towarzyszyć poświęcone startupom wydarzenie European Tech and Start-up Days. Kongres uzupełniają również kolejne edycje konkursu "Top Inwestycje Komunalne" i rankingu "Inwestor bez Granic", Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych czy wręczenie tytułów "Promotor Polski".

Organizowany od 2009 r. Kongres należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. Rekordowa pod względem frekwencji była edycja w 2019 r., kiedy w imprezie i wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło ponad 15,5 tys. osób.

