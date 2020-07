Katowice: Utrudnienia na kolejnej trasie prowadzącej na południe miasta

Zwężenia na jednej z dwóch tras w Katowicach, prowadzących na południe miasta i regionu, wprowadził wykonawca centrum przesiadkowego w dzielnicy Brynów. Główna arteria miasta w osi północ-południe, droga krajowa nr 86, jest zamknięta po osunięciu się wiaduktu.

O kolejnym etapie prac w obrębie dotychczasowej pętli tramwajowej w Brynowie - remoncie nawierzchni głównej ul. Kościuszki - poinformowała we wtorek rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka.

"W ramach budowy Centrum Przesiadkowego Brynów przebudowywany jest układ drogowy, a także remontowana nawierzchnia ul. Kościuszki. W związku z zakresem prac konieczne jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, polegające na zawężeniu do jednego pasa w każdym kierunku ul. Kościuszki najpierw w stronę centrum Katowic, następnie od 20 lipca w stronę Mikołowa" - uściśliła Lipka.

Remont nawierzchni głównej przelotowej ul. Kościuszki podzielono na etapy. W obecnym zamknięto jej jezdnię w kierunku centrum, na odcinku sąsiadującym z parkingiem wielopoziomowym. Obustronny ruch odbywa się jezdnią w stronę Mikołowa. Nie powoduje to zmian w rozkładzie jazdy autobusów. Nadal funkcjonuje tymczasowy przystanek autobusowy na ul. Kościuszki "Brynów Huberta".

Od 20 lipca do 3 sierpnia zamknięta ma zostać w tym samym miejscu jezdnia w kierunku Mikołowa, a ruch będzie odbywał się po nowej nawierzchni jezdni w stronę centrum. W tym etapie zapewniony zostanie przejazd w kierunku Mikołowa pojazdom wyjeżdżających ze stacji paliw, galerii Libero oraz z ul. Kłodnickiej.

Po zakończeniu remontu nawierzchni obu jezdni ruch na ul. Kościuszki w obu kierunkach wróci do początkowej organizacji. Zamknięty zostanie jedynie zjazd z ul. Kościuszki w ul. Jankego, w kierunku skrzyżowania z ul. Rzepakową. Ograniczenie to zostanie utrzymane do czasu wprowadzenia docelowej organizacji.

Wprowadzone zwężenia dodatkowo utrudniają przejazd między centrum Katowic, a południową częścią miasta i woj. śląskiego. Po podmyciu przez ulewę z 26 czerwca br. wiaduktu na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 86 w katowickim Giszowcu, następnego dnia została ona tam zamknięta. Odtąd ruch na terenie miasta możliwy jest lokalnymi drogami, z których główna to zwężona teraz ul. Kościuszki.

W obecnym etapie budowy Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Brynów, a także węzeł Zawodzie w dzielnicach o tych nazwach przewidziano jako węzły park&ride, powiązane z komunikacją tramwajową. Działa już niewielki węzeł przesiadkowy przy stacji kolejowej w dzielnicy Ligota. Niemal gotowy węzeł Sądowa w ścisłym centrum ma integrować komunikację autobusową dalekobieżną z miejską.

Węzeł Brynów, budowany przez konsorcjum firm Warbud oraz Stor za ok. 80 mln zł w miejscu starej pętli tramwajowej, ma obsługiwać południową część miasta - ruch napływający od strony m.in. Mikołowa drogą krajową nr 81. Parkingi mają tam liczyć ok. 500 miejsc. Zakończenie prac budowlanych jest tam planowane na III kwartał br.