Katowice: Utrudnienia przy budowie węzła tras nr 86 i 81 oraz węzła Brynów

Od poniedziałku kierowcy spotykać będą w Katowicach nowe utrudnienia związane z budową węzła dróg nr 86 i nr 81 w dzielnicy Giszowiec oraz budową węzła przesiadkowego Brynów. W pierwszym z tych miejsc wydłużone będą dotychczasowe zwężenia, w drugim pojawią się nowe.

W Giszowcu utrudnienia dotyczą jednej z kluczowych arterii w regionie, prowadzącej od Katowic w stronę Tychów i Bielska-Białej. Na południe od autostrady A4 droga nr 86 zwężała się dotąd do dwóch pasów w każdą stronę, prowadząc starymi wiaduktami m.in. nad torami kolejowymi. Dalej, na wysokości dzielnicy Giszowiec, znajdowało się częściowo kolizyjne skrzyżowanie, będące początkiem drogi nr 81. W godzinach szczytu tworzyły się tam długie korki.

Przewidziana do I połowy 2021 r. inwestycja w Giszowcu obejmuje rozbudowę i przebudowę węzła - dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73. Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km. Rozbudowany zostanie m.in. odcinek DK86 - od przebudowanego w poprzednich latach węzła Murckowska na autostradzie A4, na długości całej dzielnicy. Codziennie przejeżdża tamtędy średnio blisko 60 tys. pojazdów.

Prace przy tej inwestycji trwają od kwietnia ub. roku. Na co najmniej rok przewidziano związane z tym zasadnicze utrudnienia - dwupasową arterię zwężono na wysokości Giszowca do jednego pasa ruchu; zamknięto też zjazd z autostrady A4 na drogę nr 86 w kierunku Tychów.

Jak poinformował w piątek katowicki magistrat, od poniedziałku zwężenie DK86 obejmie już maksymalny planowany zakres - sięgając od ul. Górniczego Stanu. Zostaną przy tym zostaną utrzymane relacje zjazdowa i wyjazdowa na węźle Kolista - przez dobudowane ostatnio poszerzenia łącznic oraz pasa rozdziału jezdni ul. Pszczyńskiej.

Zmiany te będą obowiązywały do końca roku. "Wprowadzenie zmian jest konieczne, aby zrealizować prace na jezdni zachodniej, czyli w kierunku od centrum Katowic do Tychów. Będziemy wykonywać prace drogowe. We wtorek rozpoczniemy rozbiórkę starej nawierzchni. W najbliższym czasie także rozpoczniemy przebudowę przejść dla pieszych. Cały czas trwają także prace na obiektach mostowych" - zapowiedział cytowany w informacji magistratu kierownik budowy Tomasz Kawalec.

Miasto podtrzymało w poniedziałek, że kompleksowa przebudowa tego węzła drogowego (warta 247,5 mln zł, przy unijnym wsparciu na poziomie ok. 210 mln zł) zakończy się w pierwszej połowie 2021 r. Utrudnienia dla kierowców powinny znacznie zmniejszyć się pod koniec obecnego roku, wraz z oddaniem do użytku pierwszych bezkolizyjnych połączeń DK 86 z DK 81.

Zmiany zostaną też wprowadzone w rejonie budowy jednego z czterech przedsięwzięć obecnego etapu Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych: węzła Brynów, który ma obsługiwać południową część miasta - ruch napływający od strony m.in. Mikołowa drogą krajową nr 81. Podróżni z samochodów i autobusów mają tam przesiadać się na kursujące do centrum tramwaje.

Jak wynika z piątkowej informacji magistratu od poniedziałku do połowy maja przebudowywany będzie w dwóch etapach fragment przylegającej do węzła ul. Rzepakowej. Do 18 kwietnia wyłączone będą skrajne prawe pasy obu jezdni tej ulicy; następnie do 16 maja przebudowywane będą jej pasy wewnętrzne.

Cała inwestycja obejmuje: dwukondygnacyjny parking o pojemności 497 miejsc, jednopoziomowy parking o pojemności 52 miejsc (dla funkcji park&ride), przystanki, w tym zadaszone perony oraz miejsca oczekiwania i wymiany podróżnych typu "drzwi-drzwi", poczekalnię z toaletą, sprzedażą biletów i małą gastronomią, parking dla rowerów typu bike&ride, miejsca dla taksówek i miejsca wysiadania typu kiss&ride.

Węzeł Brynów realizuje konsorcjum firm Warbud oraz Stor. Według aktualnych informacji miasta wsparta środkami unijnymi inwestycja jest warta ok. 80 mln zł. Węzeł Brynów, a także węzeł Zawodzie w dzielnicy o tej nazwie przewidziano jako węzły typu park&ride, powiązane z komunikacją tramwajową. Niemal gotowy już węzeł Sądowa ma integrować komunikację autobusową o różnym zasięgu z komunikacją miejską.