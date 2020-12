Katowice: W 2020 r. przybędzie ponad 66 tys. m kw. powierzchni biurowej

W 2020 r. wielkość powierzchni biurowej w Katowicach wzrośnie o ponad 66 tys. m kw., co w stolicy Górnego Śląska jest rekordowym rocznym wynikiem - wskazują najnowsze dane firmy doradczej CBRE. Popyt na nowe biura napędzają przede wszystkim firmy z sektora usług dla biznesu oraz IT.

Obecnie - jak wynika ze środowego komunikatu CBRE - Katowice mają niemal 560 tys. m kw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. W budowie jest ponad 215 tys. m kw., z czego ponad 35 tys. mkw. ma zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku.

"Dane CBRE wskazują, że ten rok stolica Śląska powinna zakończyć z 66 tys. m kw. na plusie, co będzie rekordową ilością przestrzeni oddanej do użytku w tym mieście w ciągu jednego roku. Natomiast rekordowa podaż zostanie zanotowana w 2022 roku i wyniesie ponad 140 tys. m kw." - czytamy w opracowaniu ekspertów firmy doradczej, wyspecjalizowanej m.in. w nieruchomościach komercyjnych.

Szacuje się, że na przełomie lat 2024/2025 Katowice przekroczą poziom 920 tys. m kw., dzięki czemu powinny powoli zbliżać się do grona miast z zasobami biurowymi powyżej 1 mln m kw. Eksperci oceniają, że stolica Górnego Śląska może być jednym z beneficjentów relokacji biur z Azji, rozważanych przez firmy z sektora usług dla biznesu.

"Wiele międzynarodowych korporacji zaczyna bardzo intensywnie zastanawiać się nad alokacją swoich centrów usług dla biznesu z Azji do Europy. Potencjalnym ich kierunkiem jest Polska i śląski rynek, na którym mamy dostęp do bardzo dobrej jakości powierzchni biurowej i wykwalifikowanych pracowników" - ocenił, cytowany w komunikacie, wicedyrektor działu powierzchni biurowych CBRE w Katowicach Tomasz Chojnacki.

W ocenie specjalistów, COVID-19 przyspieszył wprawdzie procesy związane z popularyzacją pracy zdalnej, nie oznacza to jednak rezygnacji z biur. "Dla firm jest to oczywiście przesłanka ograniczenia powierzchni biura, lecz równocześnie bodziec do zwiększenia ilości metrów kwadratowych przypadających na jednego pracownika, co w wielu przypadkach powoduje, że powierzchnia nie zmienia się w znaczący sposób" - ocenił ekspert.

Sektor usług dla biznesu należy do najszybciej rozwijających się i generujących najwięcej miejsc pracy obszarów polskiej gospodarki. Liderami są Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Katowice. Wielu pracowników sektor BSS zatrudnia też w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie. W ramach sektora działają m.in. centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój branży.