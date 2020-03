Katowice w czasie zagrożenia koronawirusem poprawią ul. Mariacką

Nawierzchnię katowickiej ul. Mariackiej, będącej popularnym deptakiem i lokalizacją restauracji, pubów i klubów, poprawi w czasie zagrożenia koronawirusem samorząd tego miasta.

Ulica po ponad dekadzie od poprzedniego remontu jest zniszczona. Miasto - jak poinformowało w piątek jego biuro prasowe - wykorzysta czas zamknięcia lokali gastronomicznych, aby siłami własnej spółki naprawić jej nierówną dziś nawierzchnię z kamiennych płyt.

Kompleksową przebudowę ul. Mariackiej wykonano w 2008 r., przekształcając ją z drogi dla samochodów w miejski deptak. Od tego czasu otwarto tam wiele restauracji, barów i pubów. Po kilkunastu latach pojawiła się konieczność wyremontowania Mariackiej - jednak przy działających lokalach prace negatywnie wpłynęłyby na działalność przedsiębiorców.

Dlatego - jak zaznaczono w informacji miasta - jego prezydent Marcin Krupa zdecydował, aby remont wykonać w czasie ogłoszonego stanu epidemii. W tym czasie restauratorzy i właściciele barów nie mogą gościć klientów w swoich lokalach, przez co ul. Mariacka opustoszała.

"Poleciłem służbom miejskim, by czas epidemii, czyli moment, w którym działalność wielu podmiotów jest ograniczona do minimum, a mieszkańcy spędzają większość czasu w domach, wykorzystać na przeprowadzenie liftingu Mariackiej" - wyjaśnił cytowany w informacji katowickiego samorządu Krupa.

"Remont rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do Świąt Wielkanocnych. Jestem przekonany, że wyremontowana ulica Mariacka po ustaniu zagrożenia epidemicznego będzie miejscem, które będzie przyciągać jeszcze więcej mieszkańców korzystających z oferty naszych restauratorów" - dodał prezydent Katowic.

Remont ma przeprowadzić Miejski Zarząd Ulic i Mostów w ramach swojego budżetu. Prace obejmą główny odcinek ul. Mariackiej - od ul. Mielęckiego do ul. Francuskiej. Służby miejskie poczynając od strony ul. Mielęckiego, mają zdejmować płyty, wyrównywać nawierzchnię i układać płyty z powrotem, wymieniając najbardziej zniszczone. Ulica zostanie też wyczyszczona.

Prace, których koszt nie został jeszcze oszacowny, mają nie kolidować z trwającą przebudową w deptak przylegającej do ul. Mariackiej ul. Dworcowej. W trakcie prac możliwe ma być dojście do posesji. Prace - jeśli pogoda pozwoli - mają trwać do Wielkanocy. Na zakończenie nową zieleń ma zaaranżować Zakład Zieleni Miejskiej.

Według wcześniejszych informacji miasta do III kw. br. ma być gotowa przebudowywana na deptak ul. Dworcowa, przy której mieszczą się m.in. przebudowywany dziś w znacznej części zabytkowy dawny dworzec i hotele. Główna część Dworcowej, od skrzyżowania z ul. św. Jana do skrzyżowania z ul. Mielęckiego i Mariacką, służyła dotąd jako nieuporządkowany parking.

Centralnym punktem odnowionej ul. Dworcowej ma być wyłączony z ruchu plac na wysokości zbiegu ul. Dworcowej i Dyrekcyjnej (o wymiarach ponad 50 m na niecałe 40 m). Od strony ul. św. Jana zaplanowano niewielki parking - na ok. 30 miejsc. Zamiast usuniętych w lutym br. trzech starych, wysokich drzew, posadzonych ma zostać ponad 50 nowych, parometrowych.