Katowice: W czerwcu nabór najemców mieszkań na osiedlu Nowy Nikiszowiec

W czerwcu br. rozpocznie się nabór najemców mieszkań, powstających w ramach rządowego programu mieszkaniowego na katowickim osiedlu Nowy Nikiszowiec - podała w środę spółka PFR Nieruchomości. Nabór będzie prowadzony online.

Rozpoczęta dwa lata temu inwestycja, dzięki której powstaje 513 mieszkań, budowana jest w pobliżu jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytkowych osiedli robotniczych w kraju - ponad 100-letniego Nikiszowca, na blisko 5,5-hektarowej działce przy ul. Górniczego Dorobku. To największa będąca w trakcie budowy inwestycja w ramach rządowego programu.

"Planowanym terminem uruchomienia rekrutacji do mieszkań powstających w Katowicach przy ul. Górniczego Dorobku jest czerwiec br. Nabór będzie miał charakter dwuetapowy, co oznacza, że przyszli najemcy będą rekrutowani w oparciu o kryteria społeczne przyjęte przez katowicki samorząd, a następnie weryfikowani pod kątem posiadania tzw. zdolności czynszowej" - poinformowała realizująca inwestycję spółka PFR Nieruchomości, zaznaczając, że termin rekrutacji może się jeszcze zmienić w związku z epidemią koronawirusa.

Osoby zainteresowane mieszkaniami będą musiały wypełnić formularz dostępny na stronach internetowych katowickiego TBS i Urzędu Miasta Katowice. Wnioskujący będzie musiał podać swoje dane osobowe, a także m.in. liczbę osób w gospodarstwie domowym czy wysokość osiąganych dochodów. Osoby, które z różnych względów nie są w stanie wypełnić formularza elektronicznie, będą mogły skorzystać z wsparcia w punkcie konsultacyjnym przy ul. Młyńskiej 2 w Katowicach.

Najwięcej punktów, w ramach ustalonych przez katowickich radnych kryteriów społecznych, otrzymają rodziny wielodzietne, mieszkańcy rozliczający PIT w Katowicach oraz osoby poniżej 35 lat. Oprócz kryteriów społecznych pod uwagę będzie brana także tzw. zdolność czynszowa przyszłych najemców i pozytywny wynik weryfikacji w BIG Infomonitorze. Dostępne będą mieszkania różnej wielkości - od 36 do 94,5 m kw. Na osiedlu będzie też 11 lokali handlowo-usługowych o powierzchni od ok. 30 do ponad 220 m kw.

Katowicka inwestycja powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Składające się na osiedle trzy kwartały budynków są na różnych etapach zaawansowania. W pierwszym trwają prace elewacyjne oraz wykończeniowe we wnętrzach mieszkań. W drugim - wykonywane są tynki i podłoża, montowane są instalacje sanitarne i elektryczne, a także rozpoczęto prace elewacyjne. W trzecim kwartale montowane są okna, trwają prace dekarskie, rozpoczęto montaż instalacji.

Nowy Nikiszowiec to pierwsza inwestycja w ramach rządowego programu mieszkaniowego o tak dużej skali - w stolicy Górnego Śląska powstaje osiedle, które pomieści ponad pół tysiąca mieszkań wraz z zielonymi terenami wewnątrz kwartałów i wspólnymi przestrzeniami sąsiedzkimi.

Osiedle jest położone w pobliżu Mrówczej Górki i Nikiszowca, którego zabytkowa architektura zainspirowała projektantów z warszawskiej pracowni 22Architekci. Układem urbanistycznym i wyglądem nowe domy nawiązują do zabytkowego pierwowzoru. Architekci zaproponowali charakterystyczny ceglasty kolor elewacji i rozrysowali niskie, czterokondygnacyjne budynki tak, by tworzyły kwartały z wewnętrznymi zielonymi dziedzińcami. Kolorystyka elewacji odnosi się bezpośrednio do nikiszowskich tradycji.

Osiedle Nowy Nikiszowiec realizuje spółka celowa MDR Katowice z siedzibą w Warszawie, utworzoną przez PFR Nieruchomości SA oraz Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W przyszłości w ramach programu mieszkaniowego w Katowicach ma powstać także ok. 500 kolejnych mieszkań modelowych, zbudowanych na 6-hektarowym terenie w dzielnicy Szopienice.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. w Katowicach, jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Katowice są również pierwszym polskim miastem, w którym mają powstać osiedla mieszkaniowe w oparciu o projekty nagrodzone w ogólnopolskim konkursie na dom modelowy.