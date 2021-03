Katowice: W konkursie Kopalnia Startupów wybrano 10 projektów

W zorganizowanym przez samorząd Katowic konkursie Kopalnia Startupów, mającym wyłonić najlepsze miejskie startupy, przygotowujące się do wdrożenia swoich innowacyjnych pomysłów na biznes, wyłoniono 10 projektów, które będą teraz rozwijane. W naborze spłynęło 49 zgłoszeń.

Przedsięwzięcie pod nazwą Kopalnia Startupów to pierwszy tego typu samorządowy konkurs w regionie. Niestandardowo, jest on kierowany jest do startupów, które dopiero przygotowują się do wdrożeń swoich pomysłów. Wsparciem dla nich mają być zarówno środki na realizację planów, ale też możliwość ulokowania się w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

W czwartek katowicki magistrat poinformował, że dzień wcześniej zakończył się pierwszy etap konkursu, obejmujący formalną i merytoryczną ocenę zgłoszonych projektów. Oceniano poziom innowacyjności, potencjał biznesowy i potencjał skalowania, poziom gotowości technologicznej, potencjał i poziom przygotowania zespołu, a także zgodność z inteligentnymi specjalizacjami woj. śląskiego i kraju.

Branże, reprezentowane przez zgłoszonych uczestników, to m.in. eko-technologie, technologie medyczne, nanotechnologia, cyberbezpieczeństwo i Internet rzeczy, analiza big data, sztuczna inteligencja, czy technologie informacyjne i komunikacyjne. Wybrano startupy: OpenAir, Healthly, Panamint, Meetlify, Langdit, TechnicGroup, TherapyCave, RallyGo, Maskup i HealthBot AI.

"Poziom wybranych start-upów jest wysoki i mają one potencjał na przygotowanie swoich wdrożeń właśnie w Katowicach. Już nabór pozwolił nam zorientować się jakie możliwości ma katowickie środowisko start-upowe. Przed wybraną dziesiątką jeszcze wiele pracy z mentorami oraz przygotowania do Demo Day" - wskazał cytowany w informacji miasta jego prezydent Marcin Krupa.

"Teraz ci najlepsi będą pracować z mentorami. W ten sposób przygotują się do Demo Day. Krótki program mentoringowy ma pomóc w poszerzeniu kompetencji biznesowych, kompetencji w zakresie zarządzania zespołami, wdrażania innowacji czy po prostu w przygotowaniu się do prezentacji przed jurorami" - dodał naczelnik wydziału obsługi inwestorów w katowickim magistracie Mariusz Jankowski.

Uczestnicy będą teraz pracowali z doradcami biznesowymi, startupowymi oraz praktykami. Demo Day, czyli dzień prezentacji dopracowanych z ich udziałem projektów, zaplanowano na 15 kwietnia. 5 uczestników zostanie zakwalifikowanych do planowanego na 10 czerwca finału. Przed nim finaliści mają otrzymać kolejną porcję wiedzy mentorskiej.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano kwotę w wysokości 150 tys. zł. Dla laureata drugiej nagrody to 100 tys. zł, a dla zdobywcy trzeciego miejsca - 80 tys. zł. Wszystkie nagrody zawierają ekwiwalent za dwuletni pakiet biura w Rawa.Ink w wysokości 36 tys. zł. Przebieg konkursu można śledzić m.in. na stronie kopalniastartupow.katowice.eu.

Konkurs, którego łączna wartość nagród w trzech kolejnych edycjach zapowiadana jest na 1 mln zł, ma wyłonić najlepsze startupowe projektów rodem z Katowic. To zarazem jeden z punktów "umowy z mieszkańcami", będącej przedwyborczą deklaracją obecnego prezydenta Marcina Krupy, który rządzi stolicą woj. śląskiego drugą kadencję.

