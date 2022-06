Katowice: W sektorze usług dla biznesu przybędzie ponad 2 tys. miejsc pracy

Do wiosny 2023 r. w Katowicach i okolicznych miastach przybędzie ponad 2 tys. miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu – prognozują eksperci Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. Tym samym liczba zatrudnionych w tej branży w regionie przekroczy 32 tys.

Katowice są gospodarzem kończącego się w środę kongresu ABSL Summit 2022 - jednego z największych wydarzeń sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Europie środkowej. ABSL (ang. Association of Business Service Leaders - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) skupia ponad 220 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 400 tys. osób.

Najnowszy raport ABSL, poświęcony sytuacji tego sektora w Polsce, potwierdził rosnącą rolę Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) w rozwoju branży. W ciągu ostatniego roku region pozyskał sześciu kolejnych inwestorów - to drugi pod względem nowych inwestycji w sektorze wynik w Polsce.

Jak wynika z zaprezentowanego w środę raportu, w 126 centrach w regionie zatrudnionych jest obecnie blisko 30 tys. osób, dzięki czemu Katowice znalazły się wśród czterech miast, gdzie usługi biznesowe można uznać za mocną specjalizację lokalną. Oprócz Katowic, największy wzrost zatrudnienia w tej branży zanotowały w minionym roku Trójmiasto i Kraków.

W ostatnich pięciu latach zatrudnienie w centrach usług w Katowicach i GZM wzrosło o ponad dwie trzecie, co dało łącznie 12 tys. nowych miejsc pracy. "Prognozowany poziom zatrudnienia w pierwszym kwartale 2023 r. wyniesie ponad 32 tys. osób" - szacują przedstawiciele ABSL.

Najwięcej spośród 126 zlokalizowanych w regionie centrów usług biznesowych znajduje się w Katowicach (96), zaś na kolejnych miejscach są Gliwice (14), Chorzów, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec (po 3). Inwestorzy zagraniczni pochodzą z 18 państw, m.in. z USA (25), Niemiec (13) i Francji (12). Polscy inwestorzy są właścicielami 35 centrów.

Tzw. BSS, czyli sektor usług biznesowych, to silnie rozwijająca się gałąź gospodarki. Obejmuje przede wszystkim outsourcing procesów biznesowych świadczonych dla klientów zewnętrznych (BPO), outsourcing IT, badania i rozwój (R&D) oraz centra usług wspólnych (usługi kadrowe, HR, księgowość, informatyka - SSC/GBS) dla grupy organizacji.

Główną kategorią usług świadczonych w centrach zlokalizowanych w regionie są usługi IT - 59 centrów (43 proc. ogółu zatrudnionych), następnie SSC/GBS (28,3 proc. zatrudnionych) i BPO (17,9 proc. zatrudnionych). Pozostałe rodzaje usług, w tym R&D, mają udział w zatrudnieniu na poziomie 10,8 proc.

Rosnąca rola Katowic jako lokalizacji dla firm z sektora BSS cieszy prezydenta miasta Marcina Krupę. "Wzrost sektora oznacza dobrą kondycję naszej lokalnej gospodarki. Jednocześnie zaakcentowane w raporcie trendy upewniają nas, że przyjęliśmy dobrą strategię rozwoju" - mówił podczas środowej konferencji prasowej prezydent, podkreślając rolę edukacji w przygotowaniu kadr dla branży BSS.

"W dzisiejszym świecie istnieją trzy rodzaje zasobów: surowce, energia i wiedza, która w przeciwieństwie do pozostałych się nie wyczerpuje, ale może stale rosnąć" - argumentował.

W całej Polsce w minionym roku w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu przybyło ponad 42 tys. miejsc pracy. W lutym br. liczba zatrudnionych w tej branży w Polsce przekroczyła 400 tys. W 84 miastach działa już ponad 1,7 tys. centrów, świadczących takie usługi. 85 proc. ankietowanych przez ABSL firm zadeklarowało dalszy wzrost zatrudnienia w perspektywie pierwszego kwartału 2023 r.

Wartość polskiego eksportu usług biznesowych przekroczyła w ub. roku 26,4 mld dol. (wzrost rok do roku o ponad 15 proc.), zaś nadwyżka eksportu nad importem to ok. 11,3 mld dol. Udział sektora w krajowym PKB szacowany jest na 4,4 proc.

