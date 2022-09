Katowice wdrażają Inteligentny System Transportowy za 88,6 mln zł

Kosztem ok. 88,6 mln zł do jesieni przyszłego roku Katowice wdrożą Inteligentny System Transportowy (ITS), mający poprawić płynność ruchu w mieście oraz przyczynić się do podniesienia atrakcyjności transportu publicznego. Modernizacja obejmie 112 katowickich skrzyżowań.

"Wdrożenie systemu powinno sprawić, że ruch na głównych arteriach miasta będzie płynniejszy, dzięki czemu zmniejszy się emisja spalin oraz poziom generowanego hałasu. Dodatkowo w ramach ITS powstaje platforma planowania podróży, gdzie mieszkańcy znajdą informacje o natężeniu ruchu, prowadzonych robotach drogowych czy wolnych miejscach parkingowych" - mówił podczas środowego briefingu prasowego prezydent Katowic Marcin Krupa.

Za zaprojektowanie i wdrożenie systemu odpowiada wyłoniona w przetargu firma Sprint z Olsztyna. W ramach przedsięwzięcia w Katowicach zostanie przeprowadzona modernizacja 112 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, które zostaną wyposażone w narzędzia do monitorowania ruchu i sterowania nim. Powstanie też Centrum Sterowania Ruchem współpracujące z Centrum Monitoringu Miejskiego. Miasto zyska 25 km nowej kanalizacji światłowodowej.

"Głównym celem ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta. Dodatkową funkcją systemu będzie m.in. informacja dla kierowców o trasach alternatywnych poprzez tablice zmiennej treści, np. w przypadku zamknięcia tunelu. Priorytetowo zostaną potraktowane autobusy i tramwaje. Będą także tablice informujące o ilości dostępnych miejsc parkingowych w strefie śródmiejskiej" - wyjaśnił prezydent Krupa.

W sumie w Katowicach pojawi się 17 tablic, na których będą wyświetlane komunikaty, zaś system parkowania obejmie ponad 2 tys. miejsc postojowych. Informacje o ich zajętości będą prezentowane na 12 tablicach w różnych punktach miasta. Pojawi się również internetowa platforma komunikacyjna - także w formie aplikacji mobilnej - ułatwiająca znalezienie wolnych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania i w centrach przesiadkowych.

Jak zapowiadają drogowcy, w czasie montowania systemu nastąpią czasowe wyłączenia sygnalizacji świetlnych, instalowana będzie też infrastruktura w nawierzchniach jezdni. W najbliższym czasie prace zaplanowano m.in. na ul. Chorzowskiej i w jej okolicach - na ulicach Złotej i Dębowej. Roboty mają być prowadzone głównie nocą. System o wartości ok. 88,6 mln zł jest dofinansowany ze środków unijnych kwotą ponad 67,2 mln zł.

